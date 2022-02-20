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2374 человека заболели коронавирусом в Тюменской области

20 февраля 08:35
Фото: Яндекс
За сутки количество новых случаев ковида в Тюменской области снизилось на один и составило 2374. Шесть человек умерли, почти 1900 выздоровели. На терапии ИВЛ находятся 32 пациента.
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Тюмень

По данным оперативного штаба, количество новых случаев ковид-19 в Тюменской области продолжает оставаться стабильным: с начала недели количество новых случаев практически не растет, оставаясь у отметки 2300-2400.

Тем временем увеличивается количество выздоровевших тюменцев. Чтобы ускорить выписку, власти организовали еще 2 февраля пункты врачебного приема в школах и социальных учреждениях, больничные закрывают дистанционно.

В ХМАО-Югре по свежим данным произошло значительное сокращение новых случаев до 2050. В ЯНАО вирус также ослаб до 2036 случаев в сутки.

Напомним, в Тюмени с понедельника отменят дистанционную учебу в школах и других учебных заведениях.

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#Новости#Тюменская область#Статистика#Тюмень#Оперативный штаб#Александр Моор#Коронавирус#Дмитрий Зайцев#Общество
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