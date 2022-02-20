2374 человека заболели коронавирусом в Тюменской области

По данным оперативного штаба, количество новых случаев ковид-19 в Тюменской области продолжает оставаться стабильным: с начала недели количество новых случаев практически не растет, оставаясь у отметки 2300-2400.
Тем временем увеличивается количество выздоровевших тюменцев. Чтобы ускорить выписку, власти организовали еще 2 февраля пункты врачебного приема в школах и социальных учреждениях, больничные закрывают дистанционно.
В ХМАО-Югре по свежим данным произошло значительное сокращение новых случаев до 2050. В ЯНАО вирус также ослаб до 2036 случаев в сутки.
Напомним, в Тюмени с понедельника отменят дистанционную учебу в школах и других учебных заведениях.