За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 2375 человек

Напомним, что власти в разных субъектах по-разному руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора. В Тюмени школы были закрыты для занятий на протяжении трех недель, чтобы ослабить контагиозность вируса. Также помещения школ были использованы как места приема больных с симптомами ОРВИ. На исходе третьей недели очереди в поликлиниках сократились, а больничные стали закрывать дистанционно.