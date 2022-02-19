За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 2375 человек

Всего в России чуть более 179 тысяч новых заболевших. Число госпитализаций — 15 тысяч, это на 19% ниже, чем днем ранее. Выздоровела 191 тысяча человек. Умерли 798 пациентов.
Среди регионов тюменской «матрешки» у юга Тюменской области абсолютное число за сутки самое большое. В ХМАО-Югре количество заболевших снижается, 2341. На Ямале 2198.
Всего в России с начала пандемии выявили 15,2 млн человек с ковидом.
Напомним, что власти в разных субъектах по-разному руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора. В Тюмени школы были закрыты для занятий на протяжении трех недель, чтобы ослабить контагиозность вируса. Также помещения школ были использованы как места приема больных с симптомами ОРВИ. На исходе третьей недели очереди в поликлиниках сократились, а больничные стали закрывать дистанционно.