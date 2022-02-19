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За сутки в Тюменской области коронавирусом заболели 2375 человек

19 февраля 10:09
Фото: Яндекс
По данным федерального оперативного штаба, число новых заболевших в тюменском регионе увеличилось почти на 2,5 тысячи человек. Однако тенденция понижательная.
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Тюмень

Всего в России чуть более 179 тысяч новых заболевших. Число госпитализаций — 15 тысяч, это на 19% ниже, чем днем ранее. Выздоровела 191 тысяча человек. Умерли 798 пациентов.

Среди регионов тюменской «матрешки» у юга Тюменской области абсолютное число за сутки самое большое. В ХМАО-Югре количество заболевших снижается, 2341. На Ямале 2198.

Всего в России с начала пандемии выявили 15,2 млн человек с ковидом.

Напомним, что власти в разных субъектах по-разному руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора. В Тюмени школы были закрыты для занятий на протяжении трех недель, чтобы ослабить контагиозность вируса. Также помещения школ были использованы как места приема больных с симптомами ОРВИ. На исходе третьей недели очереди в поликлиниках сократились, а больничные стали закрывать дистанционно.

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#Новости#Статистика#COVID-19#Тюменская область#Тюмень#Коронавирус#Дмитрий Зайцев#Общество
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