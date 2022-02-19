Важное за день: продажа вторичных квартир, плата олимпийцам, в ДТП пострадали дети

Дети находились в специальных креслах. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
На видео с итогами аварии видны три иномарки. У первой помята левая дверь, у второй разбита передняя часть кузова, а у третьей задний бампер.
Эксперт по недвижимости рассказала, что 6,5% предложений о продаже вторичной недвижимости приходится на районы Тарманы, Мыс и Матмасы. В общей сложности в этих частях города выставлены на продажу 558 однокомнатных квартир.
В КПД представлены малоэтажные дома, там количество вторичного жилья представлено меньше — 425 квартир.
Как правило, вторичная недвижимость продается за полгода.
Золотым медалистам Олимпиады выплатят по 10 млн рублей. Такая премия достанется лыжникам Татьяне Сориной и Денису Спицову.
Спортсмен Иван Якимушкин, завоевавший серебро, получит 8 млн рублей.
Биатлонист Александр Логинов принес команде две бронзы. От тюменского Правительства он получит 5 млн рублей.