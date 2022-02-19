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Важное за день: продажа вторичных квартир, плата олимпийцам, в ДТП пострадали дети

19 февраля 16:51
Фото: 1Mi
В Тюмени на улице Алебашевской произошла массовая авария. Столкнулись четыре автомобиля. По предварительной версии ГИБДД водитель «Форда» нарушил дистанцию или правила перестроения. В итоге он наехал на «Тойоту», а та в свою очередь на «Мазду», которая стояла в пробке.

В результате ДТП пострадали два ребенка

Дети находились в специальных креслах. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

На видео с итогами аварии видны три иномарки. У первой помята левая дверь, у второй разбита передняя часть кузова, а у третьей задний бампер.

Где продают вторичное жилье в Тюмени?

Эксперт по недвижимости рассказала, что 6,5% предложений о продаже вторичной недвижимости приходится на районы Тарманы, Мыс и Матмасы. В общей сложности в этих частях города выставлены на продажу 558 однокомнатных квартир.

В КПД представлены малоэтажные дома, там количество вторичного жилья представлено меньше — 425 квартир.

Как правило, вторичная недвижимость продается за полгода.

Региональное Правительство заплатит тюменским олимпийским спортсменам

Золотым медалистам Олимпиады выплатят по 10 млн рублей. Такая премия достанется лыжникам Татьяне Сориной и Денису Спицову.

Спортсмен Иван Якимушкин, завоевавший серебро, получит 8 млн рублей.

Биатлонист Александр Логинов принес команде две бронзы. От тюменского Правительства он получит 5 млн рублей.

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#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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