Важное за день: продажа вторичных квартир, плата олимпийцам, в ДТП пострадали дети

В Тюмени на улице Алебашевской произошла массовая авария. Столкнулись четыре автомобиля. По предварительной версии ГИБДД водитель «Форда» нарушил дистанцию или правила перестроения. В итоге он наехал на «Тойоту», а та в свою очередь на «Мазду», которая стояла в пробке.

В результате ДТП пострадали два ребенка Дети находились в специальных креслах. Им оказали необходимую медицинскую помощь. На видео с итогами аварии видны три иномарки. У первой помята левая дверь, у второй разбита передняя часть кузова, а у третьей задний бампер. Где продают вторичное жилье в Тюмени? Эксперт по недвижимости рассказала, что 6,5% предложений о продаже вторичной недвижимости приходится на районы Тарманы, Мыс и Матмасы. В общей сложности в этих частях города выставлены на продажу 558 однокомнатных квартир. В КПД представлены малоэтажные дома, там количество вторичного жилья представлено меньше — 425 квартир. Как правило, вторичная недвижимость продается за полгода. Региональное Правительство заплатит тюменским олимпийским спортсменам Золотым медалистам Олимпиады выплатят по 10 млн рублей. Такая премия достанется лыжникам Татьяне Сориной и Денису Спицову. Спортсмен Иван Якимушкин, завоевавший серебро, получит 8 млн рублей. Биатлонист Александр Логинов принес команде две бронзы. От тюменского Правительства он получит 5 млн рублей. Материалы по теме Тюменский эксперт по недвижимости рассказала, где продают квартиры на вторичном рынке Тюменская область заплатит Олимпийцам 46 млн рублей Два ребенка пострадали в массовой аварии в Тюмени на улице Алебашевской