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В тюменском ЦУМе открылась уникальная выставка

19 февраля 16:02
Фото: tsum72.ru
Сейчас выставка «Историческое оружие» содержит больше сотни предметов, огнестрельное, стрелковое и холодное оружие. Вход на территорию выставки платный. Об этом сегодня, 19 марта, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.
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Тюмень

Выставка охватывает историю России и Европы с 1850-х годов до середины XX века, есть предметы-трофеи, найденные партизанами и воинами-освободителями.

Из более старинных эпох есть винтовки охотников, которые охотились на сибирской земле, есть штыки, предметы, которые были в амуниции царской жандармерии. Среди жемчужин коллекции есть оружие солдат Третьего рейха, которое завоевали советские воины.

Всего два десятка витрин. Для взрослых вход стоит 250 рублей, для детских посетителей 150 рублей.

Также в тюменском ЦУМе планируют открыть постоянный музей, где будет экспозиция о торговле в советское время. Демонстрировать архивные съемки будет допотопный черно-белый телевизор.

По информации регионального департамента потребительского рынка и туризма, музей планируют открыть уже этой зимой. Организаторы подготавливают также предложение для коллекционеров: могут предоставить площадь музея для различных показов их собственных коллекций.

Ранее в Тюмени объявили об открытии мастерской, где добровольцы серебряного возраста своими руками создадут для нуждающихся вязаные, лоскутные и тканые изделия в ремесленных традициях региона. «Арт-изба» объединит два волонтерских направления — социальное и культурное в рамках областной штаб-квартиры «серебряного» добровольчества.

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