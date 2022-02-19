В Тюмени цены на перевозку лежачих больных выше, чем в Питере

Услуги перевозок «от кровати до кровати» появились в Тюмени не так давно. Вместе с платной медициной заработали и медтакси. Автомобили почти как «скорая помощь», только без медицинской бригады и набора специального медицинского оборудования.
Автомобили обычно типа «Газели» или Lada Largus должны регистрироваться в ГИБДД как санитарные, но без проблесковых маячков. Заказы такие бригады по перевозке лежачих больных собирают в больницах с помощью визиток или рекламой в соцсетях.
Собеседник «Нашего города» рассказал, что в Тюмени работают два крупных поставщика услуг перевозки лежачих пациентов — ООО «Служба Перевозки Пациентов» и ООО «Уход и Забота». Эти компании оказывают услуги санитарной перевозки пациентов.
За последние два года в Тюмени увеличилось частных перевозчиков, которые переделывают автомобили для транспортировки пациентов, не заключая тендеры или договоры подряда, а также с отсутствием лицензии на перевозку.
«Это совсем уж частники и мы на них не обращаем внимания — у них одна машина, они как такси ездят, но лежачего человека перевозить надо в соотвествии с правилами и на специальном оборудовании»,рассказывает собеседник «Нашего города».
«СПП», «Уход и Забота» и ИП Кайрата Тутукова — основные игроки этого рынка услуг в Тюмени. Они выполняют абсолютное большинство перевозок, выдают обратившемуся человеку документы — товарные чеки, которые могут быть использованы для компенсации перевозки лежачего пациента.
«Мы документы обязаны выдавать, Если человек попал в ДТП и его перевозят из учреждения в учреждение, то в суде он может предъявить эти чеки, чтобы получить материальную компенсацию», — рассказывает про особенности работы представитель перевозчика.
После перевода на аутсорсинг услуг транспорта в больницах и поликлиниках Тюмени у перевозчиков появилась возможность заключать договоры подряда с медучреждениями, даже не имея своего автопарка. Недавняя история с водителями «ковидных бригад» — этому подтверждение. Но оборудованные санитарные автомобили приносят больше — такие услуги востребованы круглосуточно.
«Один автомобиль для проведения транспортировки приносит прибыль в размере 250 тыс рублей в месяц. Чистый доход выходит в 150 тыс рублей. На сегодняшний день в Тюмени работает порядка десяти таких автомобилей», рассказал собеседник «Нашего города».
За прошлый год прибыль у перевозчика «СПП» составила 58 миллионов рублей. Из них чистый доход составил 13,625 млн рублей. Общая сумма выплаченных налогов — 3,386 млн рублей. В случае заключения контракта на осуществление перевозки средняя сумма может составить до 795 тысяч рублей. ООО «СПП» пришли в Тюмень из Челябинска, работают в Кургане и Свердловской области.
Другой участник рынка, Кайрат Тутуков сказал, что в Тюменской области они появились с 2019 года и сейчас в Тюмени работает два автомобиля их фирмы. Стоимость оказания услуг от 1500 до 2000 рублей. Если необходимо отвезти пациента за город, то прибавляется 25 рублей за километр.
Но и это не все — учитывается вес больного и этаж, на который его предстоит поднять. Мы посчитали, что пациента с весом 100 кг перевезти из Патрушево в заречную часть Тюмени и поднять на 5 этаж будет стоить в среднем 3000 рублей. Без учета ожидания и возможности отменить заказ, как в агрегаторах.
«Три тысячи — это еще терпимо, я тяжело больного мужа из больницы вывозила, наняв такое такси за 5000 — это в один конец. А вообще у нас с маломобильными людьми горе, ни доктора не дождаться, ни на скорой не увезти, нужно бегать по соседям или по улице и уговаривать людей, чтобы помогли погрузить больного на носилки. Не дай Бог оказаться в таком положении. Прошла все круги ада с больным мужем, мы ладно, а что испытывает сам больной?»пишет читательница «Нашего города»
Высокий спрос на перевозку лежачих пациентов создаёт большую нагрузку на компании, наши читатели пишут, что иногда приходится ждать несколько часов.
«Нас в больницу увозила скорая, а обратно как хотите… Заказать такую услугу не просто меньше, чем 2-3 часа ожидание не обходится… (Для больного человека это мука). Такая весёлая поездка стоила нам 2500»,говорит тюменка.
Наш собеседник из компании-перевозчика сообщил, что сейчас в областной столице работает лишь шесть автомобилей для перевозки пациентов.
«У „Заботы“, по-моему, два автомобиля. На данный момент один на капитальном ремонте. У челябинцев тоже два», рассказал он.
По его словам сейчас идёт жесткая конкуренция между компаниями, появляются и автомобили, которые не оборудованы для перевозки больных.
«Если автомобиль куплен в лизинг, то у него есть и страховка и лицензия. В случае ДТП страховка покроет и материальные потери и компенсацию жизни и здоровья перевозимого пациента. Но те, кто перевозит без лицензии — работают на свой страх и риск», сообщает наш собеседник.
Подобный способ перевозки пациентов подходит для тех ситуаций, когда лучшего варианта просто нет. Всё же придётся подготовить немалую сумму, чтобы перевезти пациента из одного места на другое.
Представители перевозчиков пациентов убеждены, что тюменские власти должны обратить внимание на растущий рынок. Если сравнивать с такси, то сотрудникам ГИБДД необходимо проводить такую же проверку тех, кто перевозит пациентов.