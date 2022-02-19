В Тюмени цены на перевозку лежачих больных выше, чем в Питере

«Три тысячи — это еще терпимо, я тяжело больного мужа из больницы вывозила, наняв такое такси за 5000 — это в один конец. А вообще у нас с маломобильными людьми горе, ни доктора не дождаться, ни на скорой не увезти, нужно бегать по соседям или по улице и уговаривать людей, чтобы помогли погрузить больного на носилки. Не дай Бог оказаться в таком положении. Прошла все круги ада с больным мужем, мы ладно, а что испытывает сам больной?»пишет читательница «Нашего города»