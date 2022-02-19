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В Тюмени появился Робин Гуд, стреляющий по машинам

19 февраля 08:51
Фото: vk.com/podslywano_lesobaza
В соцсетях ищут молодого человека, который стрелял из лука на Лесобазе: он попал в иномарку, и хозяину это не понравилось.
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Тура

Автор поста в сообществе «Подслушано на Лесобазе» пишет, что 17 февраля поздним вечером кто-то стрелял из лука на пустыре по улице Мебельщиков. Приложил фото этого пустыря при дневном освещении, а также фото передней решетки своего «фольксвагена», из которой торчит стрела.

«Ваша стрела попала в мою машину и повредила ее, предлагаю решить данный вопрос мирным путем»,

— написал житель Лесобазы.

Время происшествия примерно 21 час, произошло это недалеко от школы.

Напомним, что по закону с 2020 года метательные орудия приравнены к оружию, распоряжаться и использовать которое можно только в отведенных специальных местах. За нарушение могут оштрафовать и отобрать орудие.

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#Новости#Тура#Оружие#Тюмень#Лесобаза#Дмитрий Зайцев#Происшествия
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