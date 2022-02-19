В Тюмени появился Робин Гуд, стреляющий по машинам

Автор поста в сообществе «Подслушано на Лесобазе» пишет, что 17 февраля поздним вечером кто-то стрелял из лука на пустыре по улице Мебельщиков. Приложил фото этого пустыря при дневном освещении, а также фото передней решетки своего «фольксвагена», из которой торчит стрела.