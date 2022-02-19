В Тюмени ГИБДД ищет нарушителей, которые ездили по встречке и размещали видео в сети

Водителю «приоры» выписали административные протоколы о проезде на красный сигнал светофора и выезд на «встречку». Отечественное авто двигалось параллельно с «мерседесом», пассажир «приоры» снимал нарушения на видео, затем кадры были опубликованы в тюменских пабликах. Эти нарушения также попали и в объектив камер видеонаблюдения, рассказали в пресс-службе областного ГИБДД.
Водителю «приоры» 22 года, за плечами 43 протокола о нарушении правил дорожного движения, большая часть — за тонировку, а также за превышение скорости.
Интересно, что в ГИБДД парень приехал на машине другого своего товарища, и того тоже оштрафовали за тонировку прямо у здания Госавтоинспекции.
Водителя «мерседеса», о нарушениях которого повествует блог в Instagram под названием amg.beznomerov, еще ищут.