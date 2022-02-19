nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ОКБ № 2 Тюмени запустили методику чрескожного дренирования

19 февраля 07:23
Фото: Областной департамент здравоохранения.
Удаление лишней жидкости необходимо при патологиях пищеварения, пенкреатитах, холициститах и других заболеваниях органов брюшной полости. Ноу-хау тюменских медиков в том, что отводят избыток жидкости через минимальные проколы кожи, сообщает пресс-служба регионального депздрава.
Сюжет
Тюмень

Уже восемь пациентов областной больницы получили такую операцию, сообщает пресс-служба учреждения. Вмешательство реализуют без общей анестезии, заживление ранок происходит гораздо быстрее, чем швов, контроль за введением катетера осуществляют на аппаратах ультразвуковой диагностики или КТ.

Проводником новой технологии в больнице является хирург первого отделения Николай Земеров, побывавший на курсах в Казани.

Запуск направления повышает качество услуг, то есть время нахождения пациента в лечебном учреждении сокращается.

Напомним, в Тобольске в областной больнице увеличили количество бригад скорой помощи и диспетчеров на линии, чтобы успевать обрабатывать количество звонков от граждан. С начала пандемии их количество увеличилось на 26%.

Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

Материалы по теме
Жители сел Тюменской области могут получить консультацию врача через телемедицину Тюменским медикам подарили четыре аппарата ИВЛВ Тобольске добавили бригаду скорой помощи из-за шквала звонков
#Новости#Хирургия#Тюменская область#Тюмень#Департамент здравоохранения#Операции#Здравоохранение#Касается каждого#Дмитрий Зайцев#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25