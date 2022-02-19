В ОКБ № 2 Тюмени запустили методику чрескожного дренирования

Уже восемь пациентов областной больницы получили такую операцию, сообщает пресс-служба учреждения. Вмешательство реализуют без общей анестезии, заживление ранок происходит гораздо быстрее, чем швов, контроль за введением катетера осуществляют на аппаратах ультразвуковой диагностики или КТ.
Проводником новой технологии в больнице является хирург первого отделения Николай Земеров, побывавший на курсах в Казани.
Запуск направления повышает качество услуг, то есть время нахождения пациента в лечебном учреждении сокращается.
Напомним, в Тобольске в областной больнице увеличили количество бригад скорой помощи и диспетчеров на линии, чтобы успевать обрабатывать количество звонков от граждан. С начала пандемии их количество увеличилось на 26%.
Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.