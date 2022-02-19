Тюменцы начали новый год с ремонта

Тюменские жители, согласно данным гипермаркета «Все инструменты», более чем в два раза увеличили закупки строительных материалов (+120%), почти в три раза — крепежа (+184%). Спрос на ручной инструмент вырос на треть, инструмент с аккумуляторами — на 89%, малярный — на 76%.