Тюменцы начали новый год с ремонта

Тюменские жители, согласно данным гипермаркета «Все инструменты», более чем в два раза увеличили закупки строительных материалов (+120%), почти в три раза — крепежа (+184%). Спрос на ручной инструмент вырос на треть, инструмент с аккумуляторами — на 89%, малярный — на 76%.
«Рост спроса, возможно, продиктован потребностью людей сэкономить и сделать часть ремонта своими силами»,
— говорит представитель компании «ВсеИнструменты.ру» Сергей Денисенко.
Согласно данным компании, стоимость ремонтных работ в квартире за год увеличилась в среднем на 35%.
Напомним, в Тюмени за год значительно подорожали объекты вторичного рынка недвижимости. При этом наибольший рост цен показывают пансионаты.