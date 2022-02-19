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Тюменцы начали новый год с ремонта

19 февраля 04:39
Фото: 1Mi
В январе 2022 года спрос на товары для ремонта в Тюмени вырос в разы в сравнении с январем 2021 года. Наибольшая динамика в категориях строительных материалов, крепежа и ручного инструмента.
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Тюмень

Тюменские жители, согласно данным гипермаркета «Все инструменты», более чем в два раза увеличили закупки строительных материалов (+120%), почти в три раза — крепежа (+184%). Спрос на ручной инструмент вырос на треть, инструмент с аккумуляторами — на 89%, малярный — на 76%.

«Рост спроса, возможно, продиктован потребностью людей сэкономить и сделать часть ремонта своими силами»,

— говорит представитель компании «ВсеИнструменты.ру» Сергей Денисенко.

Согласно данным компании, стоимость ремонтных работ в квартире за год увеличилась в среднем на 35%.

Напомним, в Тюмени за год значительно подорожали объекты вторичного рынка недвижимости. При этом наибольший рост цен показывают пансионаты.

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