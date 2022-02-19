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Тюменские власти не смогли содержать пешеходный мост и закрыли его от жителей

19 февраля 11:57
Фото: vk.com/ntavda.today
В Нижнетавдинском районе жители пожаловались на закрытие деревянного моста, который служил единственной связью с местными врачами: на конструкции появилась надпись «Проход запрещен!».
Сюжет
Тюмень

Жители сел Велижаны и Иска обратились в местное СМИ с просьбой разобраться, почему проход по мосту, который связывает пешеходов с районной больницей, оказался под запретом? Чтобы попасть к врачу теперь надо вызывать такси и ехать в объезд, а пешком, получается, не пройти?

В администрации Нижнетавдинского района ответили, что мост является временным сооружением, кроме того, не состоит на балансе муниципальных властей, соответственно, легальные работы по его укреплению, содержанию и ремонту власти произвести не могут.

Повесили табличку, так как не уверены в его безопасности, и дожидаются ответа компетентных специалистов, которые разберутся, можно ли ходить по настилу или же нужно что-то делать.

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#Новости#Тюменская область#Тюмень#Нижнетавдинский район#Ремонт#Дмитрий Зайцев#Город
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