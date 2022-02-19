Тюменские власти не смогли содержать пешеходный мост и закрыли его от жителей

Жители сел Велижаны и Иска обратились в местное СМИ с просьбой разобраться, почему проход по мосту, который связывает пешеходов с районной больницей, оказался под запретом? Чтобы попасть к врачу теперь надо вызывать такси и ехать в объезд, а пешком, получается, не пройти?