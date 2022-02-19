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Тюменские инспекторы 50 км гнались за Nexia по ночной трассе

19 февраля 05:49
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
Чтобы задержать водителя, потребовалось четыре экипажа ГИБДД. Они проехали за ним больше полусотни километров из Тюмени до Тюнево и обратно.
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Тюмень

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, гонка началась на Велижанском тракте в ночь на субботу.

Сначала инспекторы пытались притормознуть проезжающую машину, чтобы водитель стал понятым в другом задержании. Но Daewoo Nexia не остановилась, и тогда полицейские погнались за ней.

Двигались по нижнетавдинской трассе до Тюнево, там на помощь полицейским пришел второй экипаж. Тогда Daewoo развернулась обратно в сторону областной столицы. При подъезде к Тюмени полицейских машин стало четыре, они принялись зажимать отчаянного водителя в «щипцы» и загнали в тупик.

Водитель выскочил, но убежать через огороды не смог.

Оказалось, что 35-летний мужчина без прав, «дыхнуть в трубочку» он отказался. Составлены протоколы о неповиновении и о вождении без водительского удостоверения.

За ночь в регионе поймали 14 пьяных водителей.

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