Тюменские инспекторы 50 км гнались за Nexia по ночной трассе

Двигались по нижнетавдинской трассе до Тюнево, там на помощь полицейским пришел второй экипаж. Тогда Daewoo развернулась обратно в сторону областной столицы. При подъезде к Тюмени полицейских машин стало четыре, они принялись зажимать отчаянного водителя в «щипцы» и загнали в тупик.