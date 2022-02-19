Тюменские инспекторы 50 км гнались за Nexia по ночной трассе

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, гонка началась на Велижанском тракте в ночь на субботу.
Сначала инспекторы пытались притормознуть проезжающую машину, чтобы водитель стал понятым в другом задержании. Но Daewoo Nexia не остановилась, и тогда полицейские погнались за ней.
Двигались по нижнетавдинской трассе до Тюнево, там на помощь полицейским пришел второй экипаж. Тогда Daewoo развернулась обратно в сторону областной столицы. При подъезде к Тюмени полицейских машин стало четыре, они принялись зажимать отчаянного водителя в «щипцы» и загнали в тупик.
Водитель выскочил, но убежать через огороды не смог.
Оказалось, что 35-летний мужчина без прав, «дыхнуть в трубочку» он отказался. Составлены протоколы о неповиновении и о вождении без водительского удостоверения.
За ночь в регионе поймали 14 пьяных водителей.