Тюменская область заплатит Олимпийцам 46 млн рублей

Золотых медалистов от тюменского региона двое. Это Татьяна Сорина, которая в составе команды еще трех лыжниц стала победительницей эстафеты 4×5 км. Она получит от региона 10 млн рублей.
Такая же премия полагается лыжнику Денису Спицову, который также стал чемпионом в составе мужской команды на лыжной эстафете 4×10 км. Кроме «золота», в его копилке серебряная медаль за скиатлон, это еще 8 млн рублей.
За серебряную медаль получит 8 млн рублей наш атлет Иван Якимушкин, сегодня он завершил вторым масс-старт вольным стилем.
Биатлонист Александр Логинов занял третье место в смешанной эстафете и тем самым заработал 5 млн рублей призовых от тюменского правительства. Плюс у него еще одна «бронза» в эстафете, и это еще 5 млн рублей.
Всего четверо наших спортсменов заработали шесть медалей.
По итогам опроса среди жителей региона большинство тюменских родителей хотят вывести своих детей на олимпийский лёд. Об этом сообщает Информационный центр правительства области. Отмечается, что на сегодняшний день в регионе 722 спортсмена занимаются фигурным катанием. Секции по данному виду спорта работают в Тюмени, Тобольске и Тюменском районе.
Отметим, одним из приоритетов работы правительства Тюменской области является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.