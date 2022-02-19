Сотрудники тюменского МЧС спасли семью с двумя детьми на трассе

Как рассказали в пресс-службе МЧС, в машине были родители и двое детей, один из которых недавно родился. Они двигались из Тюмени по Ялуторовскому тракту, как внезапно «полетел» тормозной цилиндр. Машина встала. На улице смеркалось.
Поблизости оказались Эльдар Негардинов, начальник местной пожарной части, и его сотрудники. Они отбуксировали сломанный автомобиль на ближайшую СТО и по пути еще связались с механиками, чтобы те подготовились к приему клиентов.
В МЧС отмечают, что такое у сотрудников 136-й части не впервые. Помогли сменить колесо, вытащили машину из оврага, запустили двигатель — все это в зимние лютые морозы.