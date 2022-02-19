Солнечная и ветреная погода ожидается в Тюмени в субботу

Днём температура составит – 8 градусов, осадков в городе не ожидается. Скорость ветра составит 4-6 метров в секунду, влажность около 70%. Атмосферное давление будет в пределах нормы.
В воскресенье в городе ожидается – 9 градусов. Ветер южный 4-5 метров в секунду, высота снежного покрова 42,6 метра. Атмосферное давление будет самым низким на этой неделе, влажность около 70%.
Тёплая погода ожидается в понедельник, днём потеплеет до – 1 градуса. Рано утром возможен снег, скорость ветра составит 4-5 метров в секунду. Влажность около 80%, атмосферное давление ниже нормы.
На следующей неделе выпадет более 1 мм осадков, скорость ветра усилится до 4-8 метров в секунду.