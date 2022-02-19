nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Роспотребнадзор рассказал о культуре питания в Тюменской области

19 февраля 14:45
Фото: 1Mi
На сайте «Карта питания России» заполнили страницу о Тюменской области противоречивыми и устаревшими данными. Сказано, что наш народ любит оленину и рыбу.
Сюжет
Тюмень

Источник большинства данных не указан. Например, пишут, что тюменцы любят рыбу, так как на территории субъекта протекают Обь и Иртыш. Тут же написали, что ягоды и грибы есть во многих наших рецептах.

Приведена статистика от Росстата за 2017–2019 годы по разным показателям. Там сказано, что потребление рыбы в год в Тюмени составляет 28 кг, тогда как мяса почти в четыре раза больше. Для сравнения можно заглянуть на страницы других регионов: в Магадане, например, едят мяса столько же, зато рыбы в два раза больше.

В довершение приведет рецепт рагу из оленины как одного из фирменных в Тюмени. А вы пробовали это блюдо?

Материалы по теме
Роспотребнадзор научил тюменцев покупать еду в интернетеВ Роспотребнадзоре тюменцев предупредили об опасной стеклоочистительной жидкостиКак тюменцам обменять подарочный сертификат на деньги: комментарий Роспотребнадзора
#Новости#Роспотребнадзор#Статистика#Тюмень#Фейк#Управление Роспотребнадзора#Дмитрий Зайцев#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25