Роспотребнадзор рассказал о культуре питания в Тюменской области

Приведена статистика от Росстата за 2017–2019 годы по разным показателям. Там сказано, что потребление рыбы в год в Тюмени составляет 28 кг, тогда как мяса почти в четыре раза больше. Для сравнения можно заглянуть на страницы других регионов: в Магадане, например, едят мяса столько же, зато рыбы в два раза больше.