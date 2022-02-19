Кричевский: В сети РЦИС уже более 30 узлов

РЦИС появился в России в 2021 году согласно указу президента РФ Владимира Путина, а учредителями организации выступили Минцифры России и IPChain. Как рассказал Кричевский, в 2017 году инфраструктура IPChain зародилась силами участников рынка, которые прониклись идеей корпоративного блокчейна как инструмента управления ИС. За все время работы в сети было зарегистрировано свыше пяти миллионов транзакций. По мнению председателя РЦИС, общественно-государственный статус и участие федеральных ведомств сделают инфраструктуру привлекательнее для бизнеса, а госорганы получат возможность оценивать рынок с более близкого расстояния для обеспечения должного регулирования. В свою очередь, директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин пояснил, что подобные организации создаются, когда поддержка гражданской инициативы становится критически важной.