Кричевский: В сети РЦИС уже более 30 узлов

Как рассказал председатель РЦИС, президент Ассоциации IPChain, председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, в настоящее время в сети IPChain насчитывается более трех десятков узлов, в числе которых госорганы, Суд по интеллектуальным правам, Роспатент, Росстандарт, Роскосмос, Роснано и другие организации, пишут newizv.ru.
Отмечается, что совокупная оценка рынка интеллектуальной собственности на территории страны составляет порядка шести триллионов рублей. По данным главы Минэкономразвития Максима Решетникова, стоимость отечественной интеллектуальной собственности за последние несколько лет выросла в 1,3 раза, а инвестиции в это направление за три года увеличились вдвое и составили свыше семисот миллиардов рублей в год.Таким образом, интеллектуальная собственность превратилась в источник экономического роста и нуждается в современных подходах к управлению и обороту.
РЦИС появился в России в 2021 году согласно указу президента РФ Владимира Путина, а учредителями организации выступили Минцифры России и IPChain. Как рассказал Кричевский, в 2017 году инфраструктура IPChain зародилась силами участников рынка, которые прониклись идеей корпоративного блокчейна как инструмента управления ИС. За все время работы в сети было зарегистрировано свыше пяти миллионов транзакций. По мнению председателя РЦИС, общественно-государственный статус и участие федеральных ведомств сделают инфраструктуру привлекательнее для бизнеса, а госорганы получат возможность оценивать рынок с более близкого расстояния для обеспечения должного регулирования. В свою очередь, директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин пояснил, что подобные организации создаются, когда поддержка гражданской инициативы становится критически важной.
В координационный совет РЦИС были включены руководители трех министерств Российской Федерации — Максут Шадаев (Минцифры), Ольга Любимова (Минкультуры) и Валерий Фальков (Минобрнауки). В функции организации входят подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего рынок интеллектуальных прав в цифровой среде, просветительская деятельность и популяризация цифровых инструментов управления правами. А еще РЦИС должен будет помогать укреплять международное сотрудничество в сфере обмена данными об интеллектуальных правах.