«Борщевой набор» в Тюмени подорожал в два раза

Несмотря на официальную статистику Росстата, которая оценивает уровень инфляции по итогам 2021 года на 8,5%, реальное подорожание продуктов составляет два десятка процентов.
Какие продукты учитывать в наборе для борща?
Капуста стала дороже более чем вдвое, цена за килограмм выросла с 18,46 рубля в 2016 году до 60 рублей в 2021. Картофель стал дороже на 131%: с 21 до 48 рублей. Свёкла выросла с 22,5 до 45,2 рубля, морковь с 27 до 48,3 рубля, лук — на 40%, с 22,4 до 31,4 рубля.
Напомним, что подорожание основных продуктов стало темой для одного из вопросов на прямой линии с президентом прошлым летом. К концу 2021 года аграрии предупредили о дальнейшем увеличении розничных цен в связи с подорожавшими кормами и удобрениями. Растущая динамика сохранится как минимум до сбора урожая-2022.