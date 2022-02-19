«Борщевой набор» в Тюмени подорожал в два раза

Капуста стала дороже более чем вдвое, цена за килограмм выросла с 18,46 рубля в 2016 году до 60 рублей в 2021. Картофель стал дороже на 131%: с 21 до 48 рублей. Свёкла выросла с 22,5 до 45,2 рубля, морковь с 27 до 48,3 рубля, лук — на 40%, с 22,4 до 31,4 рубля.