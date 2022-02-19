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«Борщевой набор» в Тюмени подорожал в два раза

19 февраля 11:42
Фото: 1Mi
Если посчитать составляющие «борщевого набора» по отдельности, то они подорожали примерно вдвое за пять лет. В среднем прирост цен достигает 20% в год.
Сюжет
Тюмень

Несмотря на официальную статистику Росстата, которая оценивает уровень инфляции по итогам 2021 года на 8,5%, реальное подорожание продуктов составляет два десятка процентов.

Какие продукты учитывать в наборе для борща?

Капуста стала дороже более чем вдвое, цена за килограмм выросла с 18,46 рубля в 2016 году до 60 рублей в 2021. Картофель стал дороже на 131%: с 21 до 48 рублей. Свёкла выросла с 22,5 до 45,2 рубля, морковь с 27 до 48,3 рубля, лук — на 40%, с 22,4 до 31,4 рубля.

Напомним, что подорожание основных продуктов стало темой для одного из вопросов на прямой линии с президентом прошлым летом. К концу 2021 года аграрии предупредили о дальнейшем увеличении розничных цен в связи с подорожавшими кормами и удобрениями. Растущая динамика сохранится как минимум до сбора урожая-2022.

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#Новости#Статистика#Тюмень#Инфляция#Цены#Цены на зерно#Дмитрий Зайцев#Экономика
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