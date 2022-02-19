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396 детей заболели коронавирусом в Тюмени

19 февраля 10:19
Фото: 1Mi
Количество вновь заболевших детей и подростков в Тюменской области сократилось за неделю на 15%, такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Напомним, что в понедельник дети вернутся за парты.
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Тюмень

В начале недели оперштаб фиксировал более 450 детей с подтвержденным Covid-19. В течение недели цифра колебалась вокруг отметки 400 новых случаев в сутки. Это накануне 21 февраля, когда официально возобновляются школьные занятия и пары в училищах.

Общее число заболевших в регионе составило 2375. Шесть человек за день умерли, 39 находятся под терапией с помощью ИВЛ, 2113 исцелились. Тем не менее врачи продолжают следить за состоянием еще как минимум 38,5 тысячи человек.

Коечный фонд, выделенный пациентам с ковид, составляет 2,5 тысячи кроватей, из них свободно чуть более 15%.

Общее число заболевших на юге Тюменской области за два года достигло почти 148 тысяч человек, выздоровевших было 95,2 тысячи.

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#Новости#Статистика#Тюмень#Оперативный штаб#Коронавирус#Дмитрий Зайцев#Общество
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