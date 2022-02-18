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Важное за день: отмена дистанта, двое погибших в ДТП, отказ в приватизации квартиры

18 февраля 17:44
Фото: 1Mi
В Тюмени, Тюменском районе, Тобольске и Ишиме с 21 февраля прекращается дистанционное обучение. В очный формат учёбы с понедельника возвращаются школьники с 1 по 11 класс, студенты техникумов, колледжей и вузов, а также воспитанники спортивных секций и других учреждений дополнительного образования.

Временные ограничения, установленные Оперштабом, прекращены

Информационный центр Правительства Тюменской области сообщает, что в образовательных учреждениях перед началом обучения проведут санитарную обработку всех помещений.

Девушка без согласия мертвых родственников не смогла приватизировать недвижимость

Виктория после смерти родителей решила продать квартиру, в которой они проживали. Женщина направила все необходимые документы в МФЦ. Но в учреждении отказали из-за отсутствия согласия умерших. В департаменте имущественных отношений также не смогли ничем помочь, так как информация о регистрации не поступала с 1996 по 2002 года.

Тюменка утверждает, что умерших родителей выписали из квартиры именно по факту смерти. Помимо этого, в перечне документов на заявление приватизации не значатся предоставление справок о смерти.

На трассе Тюмень-Омск скончались два человека

Водитель Рено выехал на встречную и врезался в Мазду. В результате столкновения погибло два человека.

Водитель японского автомобиля и пассажирка погибли, еще двое получили ранения. Также пострадал водитель Рено.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#Новости#Ангелина Крестьянникова#Общество
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