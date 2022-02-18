Важное за день: отмена дистанта, двое погибших в ДТП, отказ в приватизации квартиры

Информационный центр Правительства Тюменской области сообщает, что в образовательных учреждениях перед началом обучения проведут санитарную обработку всех помещений.
Виктория после смерти родителей решила продать квартиру, в которой они проживали. Женщина направила все необходимые документы в МФЦ. Но в учреждении отказали из-за отсутствия согласия умерших. В департаменте имущественных отношений также не смогли ничем помочь, так как информация о регистрации не поступала с 1996 по 2002 года.
Тюменка утверждает, что умерших родителей выписали из квартиры именно по факту смерти. Помимо этого, в перечне документов на заявление приватизации не значатся предоставление справок о смерти.
Водитель Рено выехал на встречную и врезался в Мазду. В результате столкновения погибло два человека.
Водитель японского автомобиля и пассажирка погибли, еще двое получили ранения. Также пострадал водитель Рено.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.