Важное за день: отмена дистанта, двое погибших в ДТП, отказ в приватизации квартиры

Виктория после смерти родителей решила продать квартиру, в которой они проживали. Женщина направила все необходимые документы в МФЦ. Но в учреждении отказали из-за отсутствия согласия умерших. В департаменте имущественных отношений также не смогли ничем помочь, так как информация о регистрации не поступала с 1996 по 2002 года.