В Тюменской области 2379 человек заболели коронавирусом

За прошедшие сутки на территории области инфекция подтвердилась у 2 379 тюменцев. 17 февраля было выявлено на два случая больше — 2 381. В Ханты-Мансийском АО диагноз подтвердился у 2 422 человек, а днём ранее было выявлено 2 508 заражённых. В Ямало-Ненецком АО зарегистрировано 1 763 случая заражения коронавирусом. Сутками ранее 1 978 ямальцев заболели ковидом.