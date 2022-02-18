В Тюменской области 2379 человек заболели коронавирусом

За прошедшие сутки на территории области инфекция подтвердилась у 2 379 тюменцев. 17 февраля было выявлено на два случая больше — 2 381. В Ханты-Мансийском АО диагноз подтвердился у 2 422 человек, а днём ранее было выявлено 2 508 заражённых. В Ямало-Ненецком АО зарегистрировано 1 763 случая заражения коронавирусом. Сутками ранее 1 978 ямальцев заболели ковидом.
В России был зарегистрирован 180 071 новый случай заражения коронавирусом. 18 632 человека оказались госпитализированы, 198 369 россиян выздоровело и 784 скончались.
Всего за пандемию в стране было выявлено 15 020 573 случаев заболеваемости вирусом. Из них 12 026 844 россиянина выздоровели и 343 957 умерло.