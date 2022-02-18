В тюменском Арбитражном суде не подтвердили новость о новом председателе

В пресс-службе Арбитражного суда Тюменской области в ответ на слухи о новом председателе сообщили, что ничего не могут сказать по этой информации.
«Я вам не могу ничего такого сказать, могу вам только посоветовать написать письменный запрос, и мы вам ответим», — ответили в пресс-службе на вопрос «Нашего города».
На официальном сайте ведомства отмечается, что Ольга Скачкова назначена на должность заместителя председателя Арбитражного суда Указом Президента РФ от 20 февраля 2020 года.
Она родилась в Томске, у нее два высших образования по специальностям «Менеджмент» и «Юриспруденция». В системе арбитражных судов работает с 2002 года.