В тюменском Арбитражном суде не подтвердили новость о новом председателе

В интернете появилась информация о том, что исполнять обязанности председателя Арбитражного суда Тюменской области будет Ольга Скачкова. Якобы, такое решение принято в связи с прекращением полномочий Олега Финько. Но в пресс-службе ведомства эту информацию не подтвердили.

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