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В Тюмени полиция задержала 46-летнего подозреваемого в поджоге кафе

18 февраля 10:14
Фото: 1Mi
В Тюмени полиция задержала подозреваемого в поджоге кафе. По данным УМВД по Тюменской области, это ранее судимый за аналогичные преступление 46-летний мужчина. Напомним, что ущерб от пожара составил 18 млн рублей.
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Полиция

Кафе сгорело ночью 16 февраля, большая часть имущества сгинула в огне.

После тушения пожара силами 30 сотрудников МЧС и с применением 10 единиц пожарной техники место ЧП осмотрели сотрудники МВД. Они изъяли видеозаписи с камер наблюдения.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению противоправного деяния, ранее неоднократно судимого, в том числе за поджег автомобиля, 46-летнего тюменца»сообщили в ведомстве.

Подозреваемый задержан по месту проживания. За его плечами несколько судимостей, в том числе за поджог автомобиля. Теперь против него возбуждено еще уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества

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