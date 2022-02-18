В Тюмени полиция задержала 46-летнего подозреваемого в поджоге кафе

Кафе сгорело ночью 16 февраля, большая часть имущества сгинула в огне.
После тушения пожара силами 30 сотрудников МЧС и с применением 10 единиц пожарной техники место ЧП осмотрели сотрудники МВД. Они изъяли видеозаписи с камер наблюдения.
«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению противоправного деяния, ранее неоднократно судимого, в том числе за поджег автомобиля, 46-летнего тюменца»сообщили в ведомстве.
Подозреваемый задержан по месту проживания. За его плечами несколько судимостей, в том числе за поджог автомобиля. Теперь против него возбуждено еще уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества