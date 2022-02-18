В Тюмени на Полевой загорелся автомобиль. Движение по улице перекрыто

Стоит отметить, что к 17:50 в областной столице зафиксировано 8 дорожных аварий, пробки не превышают 5 баллов. О других серьёзных ДТП сегодня не сообщалось. Смертельная авария произошла утром на трассе Тюмень — Омск, погибли 2 человека.