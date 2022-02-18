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В Тюмени на Полевой загорелся автомобиль. Движение по улице перекрыто

18 февраля 12:54
Фото: «НашГород»
В Тюмени на улице Полевой, 43 произошла авария. В результате ДТП загорелся легковой автомобиль, машина перекрыла две полосы движения, о пострадавших не сообщается. Информация о возгорании появилась примерно в 17:00.

В результате инцидента возникла пробка на 500 метров. Автомобиль объезжают по встречной полосе. Ущерб от возгорания значительный, машина восстановлению не подлежит.

«Полевая — Димитрова, столкновение, Ниссан Альмера и Лада Веста (выезд на встречку) без пострадавших, Лада Веста сгорела»сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Стоит отметить, что к 17:50 в областной столице зафиксировано 8 дорожных аварий, пробки не превышают 5 баллов. О других серьёзных ДТП сегодня не сообщалось. Смертельная авария произошла утром на трассе Тюмень — Омск, погибли 2 человека.

Два человека погибли на трассе Тюмень — Омск из-за ДТП Мазды и Рено
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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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