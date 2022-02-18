В Тюмени на объездной дороге возникла пробка из-за ДТП

Плотное скопление автомобилей образовалась в сторону выезда из города. По данным 2ГИС, движение в этой части Тюмени замедлилось.
Днём ещё два ДТП произошли в центре областной столицы в районе ТЦ «Рентал» и улицы Советской. По данным дорожных сервисов, пробки в городе не превышают 4 баллов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областном центре наблюдается снижение трафика на дорогах. В час пик пробки не превышают 6 баллов. Количество аварий в вечернее время тоже снизилось.
Однако в обеденное время усложнилось движение на Салаирском тракте по направлению к поселку Казарово — на дороге загорелась «Газель», из-за чего одну из полос перекрыли.