nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на объездной дороге возникла пробка из-за ДТП

18 февраля 11:00
Фото: 2ГИС
В Тюмени на объездной дороге 18 февраля произошло небольшое ДТП, сообщают очевидцы. Пострадавших нет, но из-за аварии возникла пробка на улице Федюнинского. Ущерб от столкновения двух легковушек минимальный.
Сюжет
Тюмень

Плотное скопление автомобилей образовалась в сторону выезда из города. По данным 2ГИС, движение в этой части Тюмени замедлилось.

Днём ещё два ДТП произошли в центре областной столицы в районе ТЦ «Рентал» и улицы Советской. По данным дорожных сервисов, пробки в городе не превышают 4 баллов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областном центре наблюдается снижение трафика на дорогах. В час пик пробки не превышают 6 баллов. Количество аварий в вечернее время тоже снизилось.

Однако в обеденное время усложнилось движение на Салаирском тракте по направлению к поселку Казарово — на дороге загорелась «Газель», из-за чего одну из полос перекрыли.

Материалы по теме
В Тюмени прямо на дороге загорелась «Газель»
#Новости#Тюмень#ДТП#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25