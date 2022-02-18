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В Тюмени на Максима Горького из-за ДТП Mercedes въехал в светофор

18 февраля 07:41
Фото: "АВТО Тюмень. ДТП" ВКонтакте
В Тюмени на Харьковской из-за ДТП «Мерседес» въехал в светофор
Сегодня, 18 февраля, утром в областном центре на пересечении тюменских улиц Максима Горького и Щорса в результате дорожно-транспортного происшествия один из автомобилей влетел в светофор.
Сюжет
Тюмень

На перекрёстке столкнулись Mercedes и Skoda, после чего первый снёс железное ограждение, выехал на тротуар, где его остановила опора регулировщика. Предварительно дорожные полицейские установили, что один из автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора.

Фото: АВТО Тюмень. ДТП

«В ДТП пострадала женщина, которая находилась за рулём Skoda ,сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.

Фото: АВТО Тюмень. ДТП

Примечательно, что несмотря на то, что столб, на котором установлен светофор, покосился, регулировщик продолжает работать. Автоинспекторы выясняют подробности инцидента.

На данный момент дорожная обстановка в городе оценивается в 3 балла.

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#Новости#Автомобили#ДТП#Происшествия#Дороги#Тюмень#Дарья Гасникова
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