В Тюмени на Максима Горького из-за ДТП Mercedes въехал в светофор

На перекрёстке столкнулись Mercedes и Skoda, после чего первый снёс железное ограждение, выехал на тротуар, где его остановила опора регулировщика. Предварительно дорожные полицейские установили, что один из автомобилей проехал на запрещающий сигнал светофора.
«В ДТП пострадала женщина, которая находилась за рулём Skoda ,сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.
Примечательно, что несмотря на то, что столб, на котором установлен светофор, покосился, регулировщик продолжает работать. Автоинспекторы выясняют подробности инцидента.
На данный момент дорожная обстановка в городе оценивается в 3 балла.