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В Тюмени для возведения крупного технопарка подготовят архитектурную концепцию

18 февраля 13:24
Фото: 1Mi
Единая архитектурная концепция нужна Тюмени для возведения технопарка на территории ДСК-500. Данное мнение высказали в «Экспертном клубе России». По словам журналиста Forbes, можно поэтапно провести реновацию территории.

Инвестиции в объект позволят получить новые технологии.

«Заявленная цель – привлечь в будущий технопарк высокотехнологичные и экспортноориентированные компании»,отметил Юрий Лобунов.

Для формирования концепции решено провести большой архитектурный конкурс, оценка работ начнётся 31 мая. Уже в июне будут известны его итоги. Напомним, что промышленный технопарк общей площадью 150 тысяч квадратных метров будет стоить примерно 5 млрд рублей. Уже в феврале стартует первый этап создания бизнес-комплекса.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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