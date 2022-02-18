В Тюмени для возведения крупного технопарка подготовят архитектурную концепцию

Для формирования концепции решено провести большой архитектурный конкурс, оценка работ начнётся 31 мая. Уже в июне будут известны его итоги. Напомним, что промышленный технопарк общей площадью 150 тысяч квадратных метров будет стоить примерно 5 млрд рублей. Уже в феврале стартует первый этап создания бизнес-комплекса.