В центре Тюмени у двухэтажного дома обвалилась крыша

Известно, что 18 февраля в доме номер 29 обрушилась часть крыши здания.
«Указанный дом распоряжением администрации г. Тюмени от 31.10.2016 № 130 признан аварийным и подлежащим сносу»отметили в ведомстве.
Здание должны расселить до конца 2023 года. Между тем на 2 этаже дома никто не проживал. Прокурор города Тюмени проконтролирует мероприятия по незамедлительному переселению жильцов из ветхого здания в центре города.
На этой неделе стало известно, что 5-этажный дом на Карла Маркса тоже скоро снесут.