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В центре Тюмени у двухэтажного дома обвалилась крыша

18 февраля 11:46
Фото: Яндекс. Карты
Сегодня на улице Сакко произошло обрушение крыши в жилом доме. По факту инцидента прокурор Тюменской области Владислав Московских объявил о проверке, сообщают в пресс-службе ведомства.

Известно, что 18 февраля в доме номер 29 обрушилась часть крыши здания.

«Указанный дом распоряжением администрации г. Тюмени от 31.10.2016 № 130 признан аварийным и подлежащим сносу»отметили в ведомстве.

Здание должны расселить до конца 2023 года. Между тем на 2 этаже дома никто не проживал. Прокурор города Тюмени проконтролирует мероприятия по незамедлительному переселению жильцов из ветхого здания в центре города.

На этой неделе стало известно, что 5-этажный дом на Карла Маркса тоже скоро снесут.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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