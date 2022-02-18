В пятницу жителей Тюмени ждет похолодание

Днём температура воздуха в городе составит — 8 градусов, осадков не ожидается. Скорость ветра 3-4 метра в секунду, высота снежного покрова снизится до 42,7 сантиметров. Влажность около 80%.
Солнечный день ожидает жителей областной столицы в субботу. Температура воздуха составит — 8 градусов, скорость южного ветра 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы.
В воскресенье температура воздуха в Тюмени не изменится. Осадков в городе не ожидается, погода будет солнечной. Скорость ветра 4-6 метров в секунду, влажность снизится до 70%.
На следующей неделе в городе потеплеет до — 3 градусов, возможен снегопад и усиление ветра до 6-8 метров в секунду.