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В пятницу жителей Тюмени ждет похолодание

18 февраля 01:03
Фото: 1Mi
В пятницу тюменцев ждёт похолодание и солнечная погода, сообщает Гисметео.

Днём температура воздуха в городе составит — 8 градусов, осадков не ожидается. Скорость ветра 3-4 метра в секунду, высота снежного покрова снизится до 42,7 сантиметров. Влажность около 80%.

Солнечный день ожидает жителей областной столицы в субботу. Температура воздуха составит — 8 градусов, скорость южного ветра 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

В воскресенье температура воздуха в Тюмени не изменится. Осадков в городе не ожидается, погода будет солнечной. Скорость ветра 4-6 метров в секунду, влажность снизится до 70%.

На следующей неделе в городе потеплеет до — 3 градусов, возможен снегопад и усиление ветра до 6-8 метров в секунду.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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