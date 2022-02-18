nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В марте начнутся работы по реконструкции улицы Дзержинского в Тюмени

18 февраля 16:04
Фото: Тюмень - наш дом
В марте в Тюмени начнется перекладка коммуникаций на улице Дзержинского. Она станет пешеходной от Республики до Осипенко. На выполнение проекта отводится 2 года, основные работы будут завершены в декабре.

В администрации города отмечают, что в настоящее время проходит конкурс для отбора подрядчика. Проект должен изменить и соседние 4 квартала около улицы Дзержинского.

Проект свяжет центр Тюмени и набережную, идеи архитекторов подчеркнут историческое наследие областной столицы.

Отмечается, что для благоустройства улицы высадят 500 большемерных деревьев и кустарники. Местные предприниматели должны будут заменить свои вывески и придерживаться единого визуального кода. С набережной Тюмени улицу Дзержинского соединит тоннель.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25