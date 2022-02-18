В марте начнутся работы по реконструкции улицы Дзержинского в Тюмени

В марте в Тюмени начнется перекладка коммуникаций на улице Дзержинского. Она станет пешеходной от Республики до Осипенко. На выполнение проекта отводится 2 года, основные работы будут завершены в декабре.

В администрации города отмечают, что в настоящее время проходит конкурс для отбора подрядчика. Проект должен изменить и соседние 4 квартала около улицы Дзержинского. Проект свяжет центр Тюмени и набережную, идеи архитекторов подчеркнут историческое наследие областной столицы. Отмечается, что для благоустройства улицы высадят 500 большемерных деревьев и кустарники. Местные предприниматели должны будут заменить свои вывески и придерживаться единого визуального кода. С набережной Тюмени улицу Дзержинского соединит тоннель.