В 89 лет скончался народный артист РФ Геннадий Юхтин

О смерти артиста сообщили в российском Союзе кинематографистов.
«Геннадий Юхтин скончался»,коротко ответили в общероссийской общественной организации.
Самыми известными работами актёра стали такие фильмы, как «Чужая родня», «Дело Румянцева», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы», «О друзьях-товарищах» и многие другие.
В конце прошлого месяца из жизни ушёл ещё один известный российский актёр - Леонид Куравлёв. Он умер в хосписе в возрасте 85 лет.