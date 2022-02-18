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В 89 лет скончался народный артист РФ Геннадий Юхтин

18 февраля 08:41
Фото: фото с сайта "Кино-Театр.ру"
В 89 лет скончался народный артист РФ Геннадий Юхтин
В возрасте 89 лет в больнице скончался российский и советский актёр, народный артист Рооссийской Федерации Геннадий Юхтин. Прежде его доставили в медучреждение с диагнозом новая коронавирусная инфекция, пишет информационное агентство ТАСС.
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Тюмень

О смерти артиста сообщили в российском Союзе кинематографистов.

«Геннадий Юхтин скончался»,коротко ответили в общероссийской общественной организации.

Самыми известными работами актёра стали такие фильмы, как «Чужая родня», «Дело Румянцева», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы», «О друзьях-товарищах» и многие другие.

В конце прошлого месяца из жизни ушёл ещё один известный российский актёр - Леонид Куравлёв. Он умер в хосписе в возрасте 85 лет.

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#Новости#Общество#Некролог#Тюмень#Дарья Гасникова
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