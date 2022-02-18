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Тюменские таможенники задержали 20 тонн плавленого сыра с нарушениями из Кыргызстана

18 февраля 06:42
Фото: 1Mi
Тюменские таможенники задержали 20 тонн плавленного сыра с нарушениями
Тюменские таможенники задержали 20 тонн плавленого сыра рядом с российско-казахстанской границей. Продукция направлялась из Республики Кыргызстан в Казань.
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Тюмень

Во время досмотра грузовика специалисты выявили 667 мешков с замороженной обезжиренной сырной массой, которая оказалась с нарушением маркировки.

«Груз, масса которого составляла 19 384 кг, не был введён в оборот в России. Поэтому сотрудники Роспотребнадзора возбудили административное дело по статье 15.12 КоАП»,пояснили в ведомстве.

С начала введения новых правил маркировки молочной продукции таможенники выявили уже четвёртый случай. Ранее «Наш Город» писал, что специалисты задержали 60 тонн сливочного масла.

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#Новости#Тюменская таможня#Происшествия#Сыры#Тюмень#Дарья Гасникова
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