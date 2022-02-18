Тюменские таможенники задержали 20 тонн плавленого сыра с нарушениями из Кыргызстана

Во время досмотра грузовика специалисты выявили 667 мешков с замороженной обезжиренной сырной массой, которая оказалась с нарушением маркировки.
«Груз, масса которого составляла 19 384 кг, не был введён в оборот в России. Поэтому сотрудники Роспотребнадзора возбудили административное дело по статье 15.12 КоАП»,пояснили в ведомстве.
С начала введения новых правил маркировки молочной продукции таможенники выявили уже четвёртый случай. Ранее «Наш Город» писал, что специалисты задержали 60 тонн сливочного масла.