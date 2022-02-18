Тюменка не смогла приватизировать квартиру без согласия умерших родственников

Виктория позвонила в департамент имущественных отношений и поговорила с заведующей отдела по приватизации муниципального жилищного фонда А. А. Тимофеевой, которой объяснила, что родителей нет в живых с прошлого и позапрошлого годов. Однако, госслужащая ответила, что помочь ничем не может в связи с тем, что также нет информации о регистрации с 1996 по 2002 годов.