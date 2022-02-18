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Тюменка не смогла приватизировать квартиру без согласия умерших родственников

18 февраля 10:20
Фото: 1Mi
Тюменка не смогла приватизировать квартиру без согласия умерших родителей
После смерти родителей из-за того, что не может там находиться, Виктория Н. собиралась продать квартиру, где они проживали, и для этого хотела её приватизировать, направив соответствующие документы в МФЦ. Однако, из учреждения пришёл отказ из-за отсутствия согласия умерших, рассказала тюменка «Нашему Городу».
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Тюмень

Виктория позвонила в департамент имущественных отношений и поговорила с заведующей отдела по приватизации муниципального жилищного фонда А. А. Тимофеевой, которой объяснила, что родителей нет в живых с прошлого и позапрошлого годов. Однако, госслужащая ответила, что помочь ничем не может в связи с тем, что также нет информации о регистрации с 1996 по 2002 годов.

«Эта квартира была получена через замгубернатора в 2015 году. Я оплачивала счета. И всё же я уверена, что суд обяжет организацию провести приватизацию, так как я жила там больше пяти лет», — рассказала «Нашему Городу» Виктория.

Помимо того, тюменка не понимает, почему госорганы не в курсе, что арендаторы умерли, ведь их выписали из жилья именно поэтому. Вместе с тем, в перечне документов на заявление приватизации не значатся предоставление справок о смерти.

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#Новости#Общество#Квартиры#Приватизация#Тюмень#Дарья Гасникова
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