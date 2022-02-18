Тюменка не смогла приватизировать квартиру без согласия умерших родственников

Виктория позвонила в департамент имущественных отношений и поговорила с заведующей отдела по приватизации муниципального жилищного фонда А. А. Тимофеевой, которой объяснила, что родителей нет в живых с прошлого и позапрошлого годов. Однако, госслужащая ответила, что помочь ничем не может в связи с тем, что также нет информации о регистрации с 1996 по 2002 годов.
«Эта квартира была получена через замгубернатора в 2015 году. Я оплачивала счета. И всё же я уверена, что суд обяжет организацию провести приватизацию, так как я жила там больше пяти лет», — рассказала «Нашему Городу» Виктория.
Помимо того, тюменка не понимает, почему госорганы не в курсе, что арендаторы умерли, ведь их выписали из жилья именно поэтому. Вместе с тем, в перечне документов на заявление приватизации не значатся предоставление справок о смерти.