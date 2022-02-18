Студенты и школьники Тюмени возвращаются на очное обучение с 21 февраля

Пока школьники обучались дистанционно, в учебных заведениях были организованы фильтры для больных с ОРВИ. В том числе, в областном центре работали 11 фильтров и 4 в Тобольске. По одному кабинету в Тюменском районе, в посёлке Голышманово, в Заводоуковске, в селе Вагай и в городе Ишиме. За это время более 12 тысяч тюменцев с симптомами острой респираторной вирусной инфекцией пришли на приём в дополнительные фильтры.