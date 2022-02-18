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Студенты и школьники Тюмени возвращаются на очное обучение с 21 февраля

18 февраля 03:48
Фото: 1Mi
Студенты и школьники Тюмени возвращаются на очное обучение с 21 февраля
С 21 февраля в Тюменском регионе отменяется дистанционное обучение и учащиеся образовательных учреждений возвращаются за школьные парты. В Инфоцентре регионального правительства сообщили, что ранее установленные Оперштабом временные ограничения закончились.
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Тюмень

Представители властей уточнили, что на очный формат обучения возвращаются школьники с 1 по 11 класс, учащиеся в учреждениях областного центра, Тюменского района, Тобольска и Ишима. Также работу в штатном режиме начинают спортивные школы и организации допобразования. Студенты колледжей, техникумов и институтов вернутся в аудитории в понедельник.

«Перед тем, как учащиеся вновь приступят к обычному формату обучения, в образовательных учреждениях проведут санитарную обработку всех помещений и общественных пространств учебных зданий»,уточнили в правительстве.

Там же добавили, что дошкольные учреждения продолжат свою работу в штатном режиме.

Пока школьники обучались дистанционно, в учебных заведениях были организованы фильтры для больных с ОРВИ. В том числе, в областном центре работали 11 фильтров и 4 в Тобольске. По одному кабинету в Тюменском районе, в посёлке Голышманово, в Заводоуковске, в селе Вагай и в городе Ишиме. За это время более 12 тысяч тюменцев с симптомами острой респираторной вирусной инфекцией пришли на приём в дополнительные фильтры.

На время дистанта почти 44 000 тюменских школьников получили продуктовые наборы. Выдавали продуктовые наборы родителям детей, которые получали льготное бесплатное питание в школах во время учёбы. Это ребята из малообеспеченных семей и школьники с ограниченными возможностями здоровья.

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