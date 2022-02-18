Студенты и школьники Тюмени возвращаются на очное обучение с 21 февраля

Представители властей уточнили, что на очный формат обучения возвращаются школьники с 1 по 11 класс, учащиеся в учреждениях областного центра, Тюменского района, Тобольска и Ишима. Также работу в штатном режиме начинают спортивные школы и организации допобразования. Студенты колледжей, техникумов и институтов вернутся в аудитории в понедельник.
«Перед тем, как учащиеся вновь приступят к обычному формату обучения, в образовательных учреждениях проведут санитарную обработку всех помещений и общественных пространств учебных зданий»,уточнили в правительстве.
Там же добавили, что дошкольные учреждения продолжат свою работу в штатном режиме.
Пока школьники обучались дистанционно, в учебных заведениях были организованы фильтры для больных с ОРВИ. В том числе, в областном центре работали 11 фильтров и 4 в Тобольске. По одному кабинету в Тюменском районе, в посёлке Голышманово, в Заводоуковске, в селе Вагай и в городе Ишиме. За это время более 12 тысяч тюменцев с симптомами острой респираторной вирусной инфекцией пришли на приём в дополнительные фильтры.
На время дистанта почти 44 000 тюменских школьников получили продуктовые наборы. Выдавали продуктовые наборы родителям детей, которые получали льготное бесплатное питание в школах во время учёбы. Это ребята из малообеспеченных семей и школьники с ограниченными возможностями здоровья.