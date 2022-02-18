Стоматология Тюмени за некачественные услуги выплатила пациенту более 50 тысяч рублей

В связи с этим суд взыскал с медучреждения в пользу пациента 57 тысяч рублей, в том числе 30 тысяч рублей — моральный вред, 15 тысяч рублей — штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке и 12 тысяч рублей — компенсация судебных расходов.