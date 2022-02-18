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Стоматология Тюмени за некачественные услуги выплатила пациенту более 50 тысяч рублей

18 февраля 05:51
Фото: 1Mi
Стоматология Тюмени за некачественные услуги выплатила пациенту 57 тысяч
Через несколько лет после лечения пациент частной стоматологической клиники обратился в суд из-за того, что некачественные услуги, оказанные ранее, повлекли осложнения. Калининский районный суд обязал медучреждение выплатить клиенту 57 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
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Суд

Мужчина обратился в суд за возмещением морального вреда, причинённого некачественным оказанием медицинских услуг. Также госорган взыскал с учреждения штраф за то, что медорганизация добровольно не выплатила пациенту положенную компенсацию в половину суммы.

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«Эксперт установил, что во время оказания истцу услуг медицинской направленности клиника допустила дефекты во время диагностики и другие нарушения»,было установлено в судебном заседании.

В связи с этим суд взыскал с медучреждения в пользу пациента 57 тысяч рублей, в том числе 30 тысяч рублей — моральный вред, 15 тысяч рублей — штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке и 12 тысяч рублей — компенсация судебных расходов.

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#Новости#Общество#Суд#Компенсации#Тюмень#Дарья Гасникова
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