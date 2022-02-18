Стоматология Тюмени за некачественные услуги выплатила пациенту более 50 тысяч рублей

Мужчина обратился в суд за возмещением морального вреда, причинённого некачественным оказанием медицинских услуг. Также госорган взыскал с учреждения штраф за то, что медорганизация добровольно не выплатила пациенту положенную компенсацию в половину суммы.
«Эксперт установил, что во время оказания истцу услуг медицинской направленности клиника допустила дефекты во время диагностики и другие нарушения»,было установлено в судебном заседании.
В связи с этим суд взыскал с медучреждения в пользу пациента 57 тысяч рублей, в том числе 30 тысяч рублей — моральный вред, 15 тысяч рублей — штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке и 12 тысяч рублей — компенсация судебных расходов.