Стала известна программа развлечений Югорского лыжного марафона

В первый раз на стартовой площадке состоятся соревнования по волейболу на снегу. Кроме того, организуют забег на хоббихорсах: палках из дерева с игрушечной головой лошади. Также пройдут соревнования по хоббихорсингу с преодолением препятствий. «Всадник» на манеже обязан будет показать элементы выездки и держать при этом своего хоббихорса между ногами.