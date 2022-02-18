Стала известна программа развлечений Югорского лыжного марафона

Как пишет sovsport.ru, кроме забега на 50 км классическим стилем, новинкой Югорского лыжного марафона в этом году станет масштабная культурная программа для болельщиков и зрителей соревнований.
В первый раз на стартовой площадке состоятся соревнования по волейболу на снегу. Кроме того, организуют забег на хоббихорсах: палках из дерева с игрушечной головой лошади. Также пройдут соревнования по хоббихорсингу с преодолением препятствий. «Всадник» на манеже обязан будет показать элементы выездки и держать при этом своего хоббихорса между ногами.
Банк «Открытие» подготовил болельщикам традиционную зону отдыха с шезлонгами и диджеем. Все желающие получат специальные атрибуты для поддержки спортсменов. Кроме того, выделят зону для автограф-сессии со знаменитыми лыжниками.
«Мы очень надеемся, что к нам приедет весь звездный состав российской лыжной сборной, обладатели золотых медалей Олимпиады в Пекине. Они сегодня на пике популярности, и здесь, в Ханты-Мансийске, у всех желающих будет возможность пожать им руку, обменяться парой фраз и получить памятный автограф», — сказал управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
По традиции для гостей выделят зоны фуд-корта и продажи лыжного инвентаря. Банк «Открытие» в соцсетях разыграет часы Apple Watch за максимально точный прогноз результата, с которым победитель завершит гонку на 50 км.
Стоит напомнить, что соревнования пройдут с 8 по 9 апреля в пойме реке Горная в Ханты-Мансийске. В первый день участники преодолеют дистанцию 50 км классическим стилем, во второй пройдет массовый забег на 3 дистанции: 50, 25, 5 км. На марафон можно будет зарегистрироваться до 7 апреля.
ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI — информационные партнеры Югорского лыжного марафона — 2022. Кроме того, они являются официальными партнерами.