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Средняя зарплата в Тюменской области составляет более 54 тысяч рублей

18 февраля 10:47
Фото: 1Mi
Согласно данным Тюменьстата, с января по ноябрь 2021 года средняя зарплата тюменца составляла 54 300 рублей в месяц, выше выплаты только в ЯНАО и ХМАО. Стоит отметить, что в апреле прошлого года она держалась на уровне, приближенно к 48 000.

В Свердловской области средняя зарплата дотстигла 47 100 рублей, Челябинской — 43 000.

В ЯНАО самые большие выплаты по УрФО — 114 200 рублей, в ХМАО — 82 200.

Сами тюменцы отмечают, что их доходы скромнее и интересуются зарплатами чиновников. Люди полагают, что большинство жителей областной столицы получают 30-40 тысяч.

«А сколько получает средний тюменский чиновник, средний тюменский депутат облдумы?» спрашивает подписчик одного из пабликов.

Ранее «Наш город» писал об изменениях в продуктовых корзинах горожан — вместо мяса там все чаще оказываются овощи и хлеб. Причиной изменений в рационе был назван рост стоимости товаров.

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#Новости#Тюменская область#Зарплата#Александр Мязин#Общество
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