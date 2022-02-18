Средняя зарплата в Тюменской области составляет более 54 тысяч рублей

Согласно данным Тюменьстата, с января по ноябрь 2021 года средняя зарплата тюменца составляла 54 300 рублей в месяц, выше выплаты только в ЯНАО и ХМАО. Стоит отметить, что в апреле прошлого года она держалась на уровне, приближенно к 48 000.

В Свердловской области средняя зарплата дотстигла 47 100 рублей, Челябинской — 43 000. В ЯНАО самые большие выплаты по УрФО — 114 200 рублей, в ХМАО — 82 200. Сами тюменцы отмечают, что их доходы скромнее и интересуются зарплатами чиновников. Люди полагают, что большинство жителей областной столицы получают 30-40 тысяч. «А сколько получает средний тюменский чиновник, средний тюменский депутат облдумы?» спрашивает подписчик одного из пабликов. Ранее «Наш город» писал об изменениях в продуктовых корзинах горожан — вместо мяса там все чаще оказываются овощи и хлеб. Причиной изменений в рационе был назван рост стоимости товаров. Материалы по теме Тюменцы не поверили в рост средней зарплаты В Тюмени водителям готовы платить до 150 тыс рублей Тюменцы отказываются от мяса в пользу овощей и хлеба. Средний чек почти не изменился