Средняя зарплата в Тюменской области составляет более 54 тысяч рублей

В Свердловской области средняя зарплата дотстигла 47 100 рублей, Челябинской — 43 000.
В ЯНАО самые большие выплаты по УрФО — 114 200 рублей, в ХМАО — 82 200.
Сами тюменцы отмечают, что их доходы скромнее и интересуются зарплатами чиновников. Люди полагают, что большинство жителей областной столицы получают 30-40 тысяч.
«А сколько получает средний тюменский чиновник, средний тюменский депутат облдумы?» спрашивает подписчик одного из пабликов.
Ранее «Наш город» писал об изменениях в продуктовых корзинах горожан — вместо мяса там все чаще оказываются овощи и хлеб. Причиной изменений в рационе был назван рост стоимости товаров.