Щербакова планирует выступить на чемпионате мира

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Sport24, также Анна отметила, что очень соскучилась по своим родным и близким. По словам спортсменки, она сейчас опустошена эмоционально, и ей потребуется некоторое время для того, чтобы осознать свою победу на Олимпиаде в столице Китая. Напомним, после короткой программы Щербакова занимала второе место, однако в результате неудачного выступления Камилы Валиевой и чистого исполнения своей произвольной поднялась на высшую ступень пьедестала, впервые в карьере став олимпийской чемпионкой. Добавим, что в 2021 году Анна выиграла мировое первенство в Стокгольме.