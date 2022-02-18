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Щербакова планирует выступить на чемпионате мира

18 февраля 15:51
Фото: pxhere.com
Фигуристка заявила, что готова продолжить сезон.

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Sport24, также Анна отметила, что очень соскучилась по своим родным и близким. По словам спортсменки, она сейчас опустошена эмоционально, и ей потребуется некоторое время для того, чтобы осознать свою победу на Олимпиаде в столице Китая. Напомним, после короткой программы Щербакова занимала второе место, однако в результате неудачного выступления Камилы Валиевой и чистого исполнения своей произвольной поднялась на высшую ступень пьедестала, впервые в карьере став олимпийской чемпионкой. Добавим, что в 2021 году Анна выиграла мировое первенство в Стокгольме.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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