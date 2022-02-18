Сбербанк повысил процентные ставки по флагманским депозитам

Как отметили в банке, в данный момент максимальный уровень доходности (с учетом капитализации процентов) по «СберВкладу Прайм» будет равен 9,5%. Банк также изменил условия по вкладу «Промо Управляй»: увеличение составило от 1,05 до 1,25 п. п. в зависимости от размера неснижаемого остатка и срока, на который размещены средства, сообщает newsnn.ru.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка, отметил, что вклады и любые иные продукты Сбера стараются соответствовать рыночным реалиям, здесь предоставляют клиентам наилучшие условия.
По словам Андрея Бархоты, эксперта банковского рынка, в условиях адаптации экономики после пандемии контринфляционная политика становится менее эффективной. Не только ужесточается денежно-кредитная политика, но и меняются временные лаги, после которых ситуация улучшается. Бархота добавил, что эскалация геополитической напряженности дополнительно усложняет положение. В итоге возврата к номинальным процентным ставкам первой половины 2021 года можно ждать не раньше 2-3 квартала следующего года.
«Рост ставок по вкладам вполне ожидаем, учитывая потенциальный рост ставок в ближайшие 6-9 месяцев и агрессивную конкуренцию со стороны других банков. Учитывая огромную клиентскую базу Сбера, рост ставки по вкладам на 0,5 п. п. может дать дополнительный прирост депозитной базы на 3-5% в годовом выражении», — сказал эксперт. Он также добавил: после заявления главы Сбербанка о том, что условия по кредитам и депозитам, возможно, будут пересмотрены, действия банка вполне ожидаемы и закономерны с учетом сложившейся экономической ситуации. Сегодня, добавил Бархота, Сбер увеличил максимальную ставку по срочным вкладам до 9,5% годовых. Это довольно высокий процент в нынешних условиях возрастающей инфляции.