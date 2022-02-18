Сбербанк повысил процентные ставки по флагманским депозитам

«Рост ставок по вкладам вполне ожидаем, учитывая потенциальный рост ставок в ближайшие 6-9 месяцев и агрессивную конкуренцию со стороны других банков. Учитывая огромную клиентскую базу Сбера, рост ставки по вкладам на 0,5 п. п. может дать дополнительный прирост депозитной базы на 3-5% в годовом выражении», — сказал эксперт. Он также добавил: после заявления главы Сбербанка о том, что условия по кредитам и депозитам, возможно, будут пересмотрены, действия банка вполне ожидаемы и закономерны с учетом сложившейся экономической ситуации. Сегодня, добавил Бархота, Сбер увеличил максимальную ставку по срочным вкладам до 9,5% годовых. Это довольно высокий процент в нынешних условиях возрастающей инфляции.