Про тобольскую задачу об остывающем трупе пошутили на шоу Ивана Урганта

Напомним, что школьникам Тобольска предложили выяснить, за какое время остынет труп убитого мужчины. Если пользователи соцсетей отнеслись к такому заданию с юмором, то тюменские чиновники не одобрили подобные задачи для восьмиклассников. В ближайшее время вопрос возрастных ограничений будет поднят в рамках обучающих мероприятий с педагогами.