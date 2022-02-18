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Про тобольскую задачу об остывающем трупе пошутили на шоу Ивана Урганта

18 февраля 07:36
Фото: Скрин Первого канала, Шоу "Вечерний Ургант"
Задачу о времени остывания трупа, заданную в Тобольске ученикам 8 класса на уроке биологии, обсудили в шутливой форме на шоу Ивана Урганта в эфире Первого канала. Телеведущие юмористической программы прозвали учреждение, в котором решают подобные задания, школой имени Дукалиса.

Комедианты отметили, что для решения задачи о времени остывания трупа не хватает данных: места происшествия, наличия свидетелей и понятых.

«А с другой стороны, а как дети будут учиться жизни?», спросил Иван Ургант.

Напомним, что школьникам Тобольска предложили выяснить, за какое время остынет труп убитого мужчины. Если пользователи соцсетей отнеслись к такому заданию с юмором, то тюменские чиновники не одобрили подобные задачи для восьмиклассников. В ближайшее время вопрос возрастных ограничений будет поднят в рамках обучающих мероприятий с педагогами.

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#Новости#Тюменская область#Школьники#Тобольск#Ангелина Крестьянникова#Общество
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