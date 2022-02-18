После короткого похолодания в Тюмени обещают плюсовую температуру

Сегодня и завтра в течение дня температура наружного воздуха будет варьироваться от -4 до -6 градусов. Из-за ветра с порывами до 4,7 метров в секунду температура будет ощущаться как -11 -16 градусов. С наступлением ночи столбики термометров опустятся до -11 -12 градусов.