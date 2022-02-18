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После короткого похолодания в Тюмени обещают плюсовую температуру

18 февраля 05:08
Фото: 1Mi
После короткого похолодания в Тюмени обещают плюсовую температуру
В областном центре до конца текущей будней будет светить солнце, но также ожидается небольшое похолодание до -7 градусов, после которого к середине следующей недели столбики термометров покажут плюс, сообщили специалисты сервиса «Яндекс.погода».
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Тюмень

Сегодня и завтра в течение дня температура наружного воздуха будет варьироваться от -4 до -6 градусов. Из-за ветра с порывами до 4,7 метров в секунду температура будет ощущаться как -11 -16 градусов. С наступлением ночи столбики термометров опустятся до -11 -12 градусов.

«В предбудничный день, 20 февраля, в светлое время суток на улице будет -5 -7 градусов. Ночью возможны небольшие осадки в виде снега, которые принесут потепление. К ночи температура опустится до -10 градусов»,сообщают метеорологи.

В первые два дня новой недели в областном центре пройдёт снегопад, сопровождающийся дождём. Температура воздуха составит -1 -2 градуса днём и -3 -5 градусов ночью. В середине будней и ближе к концу заглянет весна и порадует теплом до +1 градуса. Однако, будет облачно и ветрено.

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