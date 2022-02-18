Минздрав РФ одобрил новое лекарство для лечения кашля при COVID-19

Постоянный изнуряющий сухой кашель на фоне коронавируса — большая проблема, которая снижает качество жизни. У госпитализированных больных он может стать провокацией для развития серьезных осложнений: в первую очередь усиления дыхательной недостаточности и развития пневмоторакса, когда воздух скапливается в полости, окружающей каждое легкое. И то и другое непосредственно угрожает жизни.