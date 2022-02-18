Минздрав РФ одобрил новое лекарство для лечения кашля при COVID-19

Сухой кашель появляется приблизительно у 80% пациентов, которым сегодня ставят диагноз COVID. Из них тяжелый кашель — у 60-70%, сообщает lenta.ru.
Постоянный изнуряющий сухой кашель на фоне коронавируса — большая проблема, которая снижает качество жизни. У госпитализированных больных он может стать провокацией для развития серьезных осложнений: в первую очередь усиления дыхательной недостаточности и развития пневмоторакса, когда воздух скапливается в полости, окружающей каждое легкое. И то и другое непосредственно угрожает жизни.
В данный момент специалисты сходятся во мнении, что сухой кашель появляется у заболевших ковидом из-за раздражения нервных волокон дыхательных путей. Еще в 2020 году врачи предложили применять для его лечения супрессанты: специальные препараты, подавляющие рефлекс.
В данный момент эту рекомендацию официально подтвердил Минздрав. Для лечения сухого кашля при коронавирусе предлагается два препарата-супрессанта: бутамират и леводропропизин. Они являются международными непатентованными, то есть некоммерческими, наименованиями лекарств.
У нового препарата — леводропропизина — периферическое действие. Он борется с кашлем, замедляет передачу импульсов внутри нервных волокон и, таким образом, не оказывает побочного воздействия на ЦНС.
Сейчас известны результаты противокашлевой терапии леводропропизином «Левопронт» (DOMPE, Италия) свыше 200 пациентов, которые лечились в стационарах разных субъектов России. Данные исследования показали: статистически значимое снижение частоты и тяжести дневного и ночного кашля наступает обычно уже на 3-4-й день терапии. Полностью купировать кашель удается в среднем на 4-5-й день приема препарата.
Пациенты хорошо переносили лекарство, его разрешено принимать детям с 2 лет. Поэтому российский Минздрав включил «Левопронт» в методические рекомендации профилактики и терапии коронавируса. В данный момент это единственный препарат, чья эффективность в лечении сухого кашля при COVID подтвердили результаты наблюдательных исследований.
При этом эксперты советуют употреблять его тем, для кого кашель — серьезная проблема, заметно снижающая качество жизни. В других случаях при первых признаках заболевания достаточно пить много теплой воды, следить за самочувствием и вызывать врача, если это необходимо.