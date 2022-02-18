Минэнерго планирует повысить плату за подключение электричества до 5 000 за киловатт

Всего 349 000 домохозяйств смогли воспользоваться услугой по старым ценам. Новые цены определены подзаконными актами, которые ещё разрабатываются. Озвученные цифры — это предварительная оценка.
Сейчас за подключение к сети нужно оплачивать по 5 000 за киловатт. Если подключать 10 кВт, это будет стоить 50 000 рублей. Эксперты отмечают, что ранее компании строили инфраструктуру, где пропускная способность использовалась на 20%.
Другой момент, что подключение — это разовый платёж. Льготные категории населения смогут рассчитывать на 1 000 рублей за каждый киловатт.
Представители Минэнерго отметили, что «закон закрепляет подходы по определению размера платы, таким образом, чтобы с одной стороны максимально исключить возможные злоупотребления и недобросовестное поведение, а с другой не допустить существенного роста затрат для уже работающих предприятий».
«Энергетики жалуются на обилие заявок даже на 15 кВт, их очень — очень много, план подключений расписан на год-два вперёд, что тоже является проблемой. А если на это накладывается ещё и заявки, которые они исполняют, а потом энергия не потребляется, то это действительно создаёт общую нагрузку»сообщает Артем Тузов из ИК «Универ-Капитал».
Стоит отметить, что новые тарифы вводятся на фоне высокой инфляции и стагнирующих доходов населения. Это решение выглядит как попытка сетевых компаний откусить от пирога, который с удовольствием едят другие.
26,5 миллиардов, которые все сети могут заработать за год, если число подключений сохранится, как в 2021 году, не предел. Значит, они видят, где могут заработать. Так что гражданам придется раскошелиться.
Стоит отметить, что подключение к электросети участков в тюменских посёлках, где выделены земли под ИЖС стоит от 35 до 50 тысяч.
«Я не могу утверждать, что население будет довольно этой мерой. Увеличение цены всегда вызывает недовольство. Я исхожу из того, насколько обоснована эта мера или нет. Здесь нужно проводить разъяснительную кампанию, потому что нужно понимать, что раньше была льгота: которая сегодня, по сути, отменяется. Но этот тариф остается доступным для населения, которое занимается строительством домов»отмечает Илья Долматов.
Стоит отметить, что подключение к электросети участки в тюменских посёлках, где выделены земли под ИЖС стоит от 35 до 50 тысяч.