Минэнерго планирует повысить плату за подключение электричества до 5 000 за киловатт

«Я не могу утверждать, что население будет довольно этой мерой. Увеличение цены всегда вызывает недовольство. Я исхожу из того, насколько обоснована эта мера или нет. Здесь нужно проводить разъяснительную кампанию, потому что нужно понимать, что раньше была льгота: которая сегодня, по сути, отменяется. Но этот тариф остается доступным для населения, которое занимается строительством домов»отмечает Илья Долматов.