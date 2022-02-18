Крыша спорткомплекса в Ишиме будет отремонтирована за 3,2 млн рублей

Кровлю отремонтируют уже в начале текущего года. Зданию для занятий спортом, где есть тренажёрный зал, бассейн и большой зал, уже 16 лет.
«Начиная с 2005 года в стенах спорткомплекса было воспитано несколько поколений талантливых спортсменов. Местные команды побеждали и получали призовые места как на региональных, так и на окружных соревнования по баскетболу, мини-футболу, хоккею и самбо», рассказали в правительстве.
Рядом с учреждением живёт не менее пяти тысяч человек. Однако, тренировки посещают ребята из всех муниципалитетов.