Крыша спорткомплекса в Ишиме будет отремонтирована за 3,2 млн рублей

«Начиная с 2005 года в стенах спорткомплекса было воспитано несколько поколений талантливых спортсменов. Местные команды побеждали и получали призовые места как на региональных, так и на окружных соревнования по баскетболу, мини-футболу, хоккею и самбо», рассказали в правительстве.