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Крыша спорткомплекса в Ишиме будет отремонтирована за 3,2 млн рублей

18 февраля 07:19
Фото: Инфоцентр правительства Тюменской области.
Крыша спорткомплекса в Ишиме будет отремонтирована за 3,2 млн рублей
Из регионального бюджета на новую крышу для спортивного комплекса «Карасульский», который расположен в посёлке Октябрьский в Ишимском районе, выделят 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в Информационном центре областного правительства.
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Тюмень

Кровлю отремонтируют уже в начале текущего года. Зданию для занятий спортом, где есть тренажёрный зал, бассейн и большой зал, уже 16 лет.

«Начиная с 2005 года в стенах спорткомплекса было воспитано несколько поколений талантливых спортсменов. Местные команды побеждали и получали призовые места как на региональных, так и на окружных соревнования по баскетболу, мини-футболу, хоккею и самбо», рассказали в правительстве.

Рядом с учреждением живёт не менее пяти тысяч человек. Однако, тренировки посещают ребята из всех муниципалитетов.

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#Новости#Капитальный ремонт#Спорт#Тюмень#Дарья Гасникова
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