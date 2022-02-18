Крепкий алкоголь производства АО «Башспирт» попал в рейтинг лучших в России

Как заявили в пресс-службе компании, брендом, под которым выпускают продукцию, владеет бизнесмен из США Артемий Сагирян, пишет издание mkset.ru. Для своего бренда он искал производителей по всей РФ и достойное качество смог найти лишь в Башкирии. Продукт экспортный, и продают его только в США. Стоит сказать, что этот крепкий напиток неоднократно появлялся в известных фильмах, например, в боевиках «Довод», «Джон Уик», «Рэд-2», франшизе «Индиана Джонс».
Liquor.com — американское издание об алкогольной индустрии. На сайте регулярно публикуются рейтинги товаров, составленные сообществом экспертов.
Следует напомнить, что в 2021 году «Башспирт» признали экспортером года в рамках Всероссийской премии в сфере международной кооперации и экспорта. С 2018 года объем отгрузки товара «Башспирта» за границу вырос на 204%, а в денежном выражении увеличение составило более 150%. Партии продукции компании направляют в Казахстан, Армению, на Украину, в Турцию, Китай, США и ряд других государств.