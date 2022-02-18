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Крепкий алкоголь производства АО «Башспирт» попал в рейтинг лучших в России

18 февраля 10:17
Фото: piqsels.com
Американское издание Liquor.com обнародовало топ-11 крепких напитков из России. В категориях «Best overall» («Лучший в общем зачете») и «Best with food» («Лучше всего подойдет к еде») выбрали крепкий напиток, который создают на Бирском заводе АО «Башспирт».

Как заявили в пресс-службе компании, брендом, под которым выпускают продукцию, владеет бизнесмен из США Артемий Сагирян, пишет издание mkset.ru. Для своего бренда он искал производителей по всей РФ и достойное качество смог найти лишь в Башкирии. Продукт экспортный, и продают его только в США. Стоит сказать, что этот крепкий напиток неоднократно появлялся в известных фильмах, например, в боевиках «Довод», «Джон Уик», «Рэд-2», франшизе «Индиана Джонс».

Liquor.com — американское издание об алкогольной индустрии. На сайте регулярно публикуются рейтинги товаров, составленные сообществом экспертов.

Следует напомнить, что в 2021 году «Башспирт» признали экспортером года в рамках Всероссийской премии в сфере международной кооперации и экспорта. С 2018 года объем отгрузки товара «Башспирта» за границу вырос на 204%, а в денежном выражении увеличение составило более 150%. Партии продукции компании направляют в Казахстан, Армению, на Украину, в Турцию, Китай, США и ряд других государств.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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