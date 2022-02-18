Из больницы выписали раненого полицейским тюменца

«На то, есть две причины: перед случившимся пострадавший держал смартфон со светящимся экраном, который невозможно было не увидеть в темноте; стреляли два раза — после первого мужчина пригнулся и спрятался за деревом, а второй уже был в лицо, когда потерпевший выглянул из укрытия», пояснил правозащитник.