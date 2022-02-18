Из больницы выписали раненого полицейским тюменца

Адвокат потерпевшего Павел Руснаков рассказал изданию, его клиент настаивает на том, что выстрел был сделан специально.
«На то, есть две причины: перед случившимся пострадавший держал смартфон со светящимся экраном, который невозможно было не увидеть в темноте; стреляли два раза — после первого мужчина пригнулся и спрятался за деревом, а второй уже был в лицо, когда потерпевший выглянул из укрытия», пояснил правозащитник.
Он также добавил, что будут проведены необходимые экспертизы. После проверки регионального СКР статья 111.3 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», которая подразумевает лишение свободы до 10 лет, была заменена на статью 118 УК «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», в которой лишения свободы нет.
На сегодняшний день подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее «Наш Город» рассказывал, что в конце января сотрудник полиции выстрелил в человека в лесу, потому что решил, что это дикое животное.