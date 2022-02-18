Ишимский пенсионер в приступе обиды изрубил топором собственную жену

Из приговора известно, что вечером 17 октября 2021 года этот пьяный житель села Мизоново обиделся на жену, так как та ушла в гости без него. Мужчина решил жестоко наказать супругу и зарубил ее топором, пока она спала. Пенсионер нанес удары по голове и рукам.
Соседи вызвали скорую, когда женщина еще была жива. Но, несмотря на усилия врачей, на следующий день в Областной ишимской больнице № 4 она умерла.
По заключению судмедэксперта, смерть наступила от множественных рубленых ран головы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске сожитель убил 31-летнюю многодетную мать. Тело женщины обнаружили в спортивной сумке в лесу.