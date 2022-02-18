Ишимский пенсионер в приступе обиды изрубил топором собственную жену

Из приговора известно, что вечером 17 октября 2021 года этот пьяный житель села Мизоново обиделся на жену, так как та ушла в гости без него. Мужчина решил жестоко наказать супругу и зарубил ее топором, пока она спала. Пенсионер нанес удары по голове и рукам.