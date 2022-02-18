nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ишимский пенсионер в приступе обиды изрубил топором собственную жену

18 февраля 08:52
Фото: 1Mi
Ишимский районный суд признал 68-летнего пенсионера Сергея Отзыва виновным в умышленном убийстве собственной жены. Мужчину отправили на 8 лет в исправительную колонию строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судом Тюменской области.
Сюжет
Суд

Из приговора известно, что вечером 17 октября 2021 года этот пьяный житель села Мизоново обиделся на жену, так как та ушла в гости без него. Мужчина решил жестоко наказать супругу и зарубил ее топором, пока она спала. Пенсионер нанес удары по голове и рукам.

Соседи вызвали скорую, когда женщина еще была жива. Но, несмотря на усилия врачей, на следующий день в Областной ишимской больнице № 4 она умерла.

По заключению судмедэксперта, смерть наступила от множественных рубленых ран головы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тобольске сожитель убил 31-летнюю многодетную мать. Тело женщины обнаружили в спортивной сумке в лесу.

Материалы по теме
Пять девочек остались без мамы: убитую Ольгу Ковалеву можно было спасти
#Новости#Смерть#Убийство#Суд#Ишим#Тюменская область#Ангелина Крестьянникова#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25