Для соцориентированных НКО пройдет 2-й конкурс грантов губернатора Тюменской области

Напомним, впервые конкурс грантов губернатора Тюменской области прошел в 2021 году. Поддержку на реализацию собственных проектов по итогам независимой экспертизы получили 43 проекта. В этом году 24,5 млн рублей будет предоставлено Фондом президентских грантов, который уже издал приказ о предоставлении Тюменской области гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям.
По итогам второго конкурса тюменские СО НКО смогут получить гранты от 200 тысяч до 1 млн рублей на реализацию социально значимых проектов по 6 направлениям:
Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 июня 2022 года.
Объявление о конкурсе, информация о сроках приема заявок будут размещены на официальном сайте , в официальных сообществах департамента социального развития Тюменской области в марте 2022 года.
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской области по проведению конкурса является департамент социального развития Тюменской области. Получить консультацию по вопросам участия в данном конкурсе можно по телефонам: (3452) 20-10-57, 50-26-56.
В период заявочной кампании департамент социального развития Тюменской области совместно с региональными и муниципальными ресурсными центрами проведет ряд обучающих мероприятий. Информация о них будет доступна в разделе «Новости» на сайте гранты.рф.
Ранее стало известно, что тюменцы подали больше всех заявок на грант Президентского фонда культурных инициатив.