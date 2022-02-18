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Для соцориентированных НКО пройдет 2-й конкурс грантов губернатора Тюменской области

18 февраля 08:23
Фото: pixabay.com
Общий размер грантового фонда конкурса в этом году увеличен на 13 млн и составит 49 млн рублей. Сам конкурс, как и в прошлом году, будет проводиться на условиях равного софинансирования из областного и федерального бюджета, сообщает Департамент социального развития Тюменской области.

Напомним, впервые конкурс грантов губернатора Тюменской области прошел в 2021 году. Поддержку на реализацию собственных проектов по итогам независимой экспертизы получили 43 проекта. В этом году 24,5 млн рублей будет предоставлено Фондом президентских грантов, который уже издал приказ о предоставлении Тюменской области гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям.

По итогам второго конкурса тюменские СО НКО смогут получить гранты от 200 тысяч до 1 млн рублей на реализацию социально значимых проектов по 6 направлениям:

  • социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
  • охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
  • поддержка проектов в области науки, образования, просвещения;
  • поддержка проектов в области культуры и искусства;
  • развитие институтов гражданского общества;
  • поддержка молодежных проектов.

Реализация инициатив, получивших поддержку, может начаться уже с 1 июня 2022 года.

Объявление о конкурсе, информация о сроках приема заявок будут размещены на официальном сайте , в официальных сообществах департамента социального развития Тюменской области в марте 2022 года.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Тюменской области по проведению конкурса является департамент социального развития Тюменской области. Получить консультацию по вопросам участия в данном конкурсе можно по телефонам: (3452) 20-10-57, 50-26-56.

В период заявочной кампании департамент социального развития Тюменской области совместно с региональными и муниципальными ресурсными центрами проведет ряд обучающих мероприятий. Информация о них будет доступна в разделе «Новости» на сайте гранты.рф.

Ранее стало известно, что тюменцы подали больше всех заявок на грант Президентского фонда культурных инициатив.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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