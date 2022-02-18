Для соцориентированных НКО пройдет 2-й конкурс грантов губернатора Тюменской области

Напомним, впервые конкурс грантов губернатора Тюменской области прошел в 2021 году. Поддержку на реализацию собственных проектов по итогам независимой экспертизы получили 43 проекта. В этом году 24,5 млн рублей будет предоставлено Фондом президентских грантов, который уже издал приказ о предоставлении Тюменской области гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки некоммерческим неправительственным организациям.