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Белые мишки СУЭНКО ждут своих друзей сделать фото перед «спячкой»

18 февраля 07:18
Фото: Пресс-служба «СУЭНКО»
Три подразделения СУЭНКО – Тюменские городские электрические сети, Курганские городские электрические сети и Тобольский филиал – готовятся принять светодиодных мишек на «отдых» перед наступлением весны. Определены даты, когда три светодиодных семейства покинут свои локации в Тюмени, Кургане и Тобольске.

Световая инсталляция «Белые медведи СУЭНКО» - подарок энергетиков жителям Курганской области

Этой зимой Белых медведей СУЭНКО стало двенадцать: три светодиодных мамы-медведицы и девять медвежат. Новый арт-объект появилсяв Кургане. 66 зауральцев участвовали в конкурсе «Придумай имена медведям». Победила Лилия Долгушина, которая написала самую трогательную легенду. Благодаря ей курганские мишки получили имена Софья Михайловна, Яшка, Тишка и Кнопка.

Жители Тюмени и Тобольска приняли участие в поисках талисмана успешного 2022 года

В Тюмени и Тобольске светодиодные любимцы радуют горожан третью зиму подряд. В этом году 9 жителей Тюмени и Тобольска получили талисман на успешный 2022 год – мягкого медвежонка СУЭНКО. Условием было принять участие в квесте «Найди медведя» и отыскать значокс его именем,спрятанный в туристических местах города.

Когда Белые медведи отправятся в берлогу?

По филиалам СУЭНКО тюменские и курганские медведи разъедутся в разные дни. В Кургане инсталляцию демонтируют 21 февраля, в Тобольске – 25-го. Тюменские медведи отправятся в «берлогу» в последний день зимы, 28 февраля.

До того, как всеми любимые мишки отправятся «спать», предлагаем навестить их и сделать последние в этом году фото!

#Новости#СУЭНКО#Валерия Карашлийска#Город
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