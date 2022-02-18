Белые мишки СУЭНКО ждут своих друзей сделать фото перед «спячкой»

В Тюмени и Тобольске светодиодные любимцы радуют горожан третью зиму подряд. В этом году 9 жителей Тюмени и Тобольска получили талисман на успешный 2022 год – мягкого медвежонка СУЭНКО. Условием было принять участие в квесте «Найди медведя» и отыскать значокс его именем,спрятанный в туристических местах города.