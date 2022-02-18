Белые мишки СУЭНКО ждут своих друзей сделать фото перед «спячкой»

Световая инсталляция «Белые медведи СУЭНКО» - подарок энергетиков жителям Курганской области
Этой зимой Белых медведей СУЭНКО стало двенадцать: три светодиодных мамы-медведицы и девять медвежат. Новый арт-объект появилсяв Кургане. 66 зауральцев участвовали в конкурсе «Придумай имена медведям». Победила Лилия Долгушина, которая написала самую трогательную легенду. Благодаря ей курганские мишки получили имена Софья Михайловна, Яшка, Тишка и Кнопка.
Жители Тюмени и Тобольска приняли участие в поисках талисмана успешного 2022 года
В Тюмени и Тобольске светодиодные любимцы радуют горожан третью зиму подряд. В этом году 9 жителей Тюмени и Тобольска получили талисман на успешный 2022 год – мягкого медвежонка СУЭНКО. Условием было принять участие в квесте «Найди медведя» и отыскать значокс его именем,спрятанный в туристических местах города.
Когда Белые медведи отправятся в берлогу?
По филиалам СУЭНКО тюменские и курганские медведи разъедутся в разные дни. В Кургане инсталляцию демонтируют 21 февраля, в Тобольске – 25-го. Тюменские медведи отправятся в «берлогу» в последний день зимы, 28 февраля.
До того, как всеми любимые мишки отправятся «спать», предлагаем навестить их и сделать последние в этом году фото!