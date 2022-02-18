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Археолог из Тюмени обнаружил Тарханский острог 17-18 веков

18 февраля 08:41
Фото: 1Mi
Главный научный сотрудник Института проблем освоения Севера Виктор Зах нашел острог, который считался утраченным. Археолог предполагает, что поселение возможно реконструировать и популяризировать его среди туристов, пишет «Тюменская линия».
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Тюмень

Исследователь сообщил изданию, что в 2028 году поселению исполнится 400 лет. До определенного времени никто не знал, где находится эта территория и что с ней случилось. Археологи решили, что острог размыла река Тобол. Позднее недалеко от некой деревни обнаружили бревна, вмытые в берег. Предположили, что именно это остатки крепости. Но Виктор Зах исключил такую возможность.

«Тарханский острог находится на останце. Это элемент, который образовывается при слиянии двух рек и доминирует над остальной поверхностью. Мы сделали магнитную съемку, и стало понятно, что там есть какие-то аномалии, которые можно причислить к строениям», рассказал журналистам «Тюменской линии» археолог.

Также Виктор Зах отмечает, что Тарханский острог возможно реконструировать и создать хорошее туристическое место. Эта территория идеально подходит для показательной застройки 17-18 веков.

У Заха ученая степень доктора исторических наук, он заведует лабораторией археологии Института проблем освоения Севера СО РАН. Его авторству принадлежат более 110 научных работ.

#Новости#Наука#Тюмень#Археология#Ученые#Ангелина Крестьянникова#Общество
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