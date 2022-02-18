Археолог из Тюмени обнаружил Тарханский острог 17-18 веков

Исследователь сообщил изданию, что в 2028 году поселению исполнится 400 лет. До определенного времени никто не знал, где находится эта территория и что с ней случилось. Археологи решили, что острог размыла река Тобол. Позднее недалеко от некой деревни обнаружили бревна, вмытые в берег. Предположили, что именно это остатки крепости. Но Виктор Зах исключил такую возможность.
«Тарханский острог находится на останце. Это элемент, который образовывается при слиянии двух рек и доминирует над остальной поверхностью. Мы сделали магнитную съемку, и стало понятно, что там есть какие-то аномалии, которые можно причислить к строениям», рассказал журналистам «Тюменской линии» археолог.
Также Виктор Зах отмечает, что Тарханский острог возможно реконструировать и создать хорошее туристическое место. Эта территория идеально подходит для показательной застройки 17-18 веков.
У Заха ученая степень доктора исторических наук, он заведует лабораторией археологии Института проблем освоения Севера СО РАН. Его авторству принадлежат более 110 научных работ.