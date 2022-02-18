Археолог из Тюмени обнаружил Тарханский острог 17-18 веков

Исследователь сообщил изданию, что в 2028 году поселению исполнится 400 лет. До определенного времени никто не знал, где находится эта территория и что с ней случилось. Археологи решили, что острог размыла река Тобол. Позднее недалеко от некой деревни обнаружили бревна, вмытые в берег. Предположили, что именно это остатки крепости. Но Виктор Зах исключил такую возможность.