nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

За сутки в Тюменской области коронавирусом инфицированы 2 381 человек

17 февраля 08:53
Фото: 1Mi
За сутки в Тюменской области коронавирусом инфицированы 2 381 человек
По информации Оперативного штаба на 17 февраля, в Тюменском регионе новой коронавирусной инфекцией заболел 2 381 местный житель, тогда как накануне инфицированных было 2 478. Таким образом, можно наблюдать снижение заболеваемости.

В «тюменской матрёшке» за 24 часа зарегистрировано 6 924 новых подтверждённых случая заболевания COVID-19. В частности в Ханты-Мансийском автономном округе вирус подхватили 2 508 человек, в Ямало-Ненецком АО заболели 1 978 жителей округа.

«За минувшие сутки в 85 субъектах России выявлено 180 622 новых инфицированных. За это время в моногоспитали было госпитализировано 18 090 россиян, что на 7,6% меньше в сравнении со вчерашним днём»,уточнили в госоргане.

За 24 часа в стране от коронавируса скончались 790 пациентов. Выздоровели и отправились домой 185 082 человек.

Материалы по теме
Более 2600 тюменцев заболели коронавирусом за суткиВ Тюмени 2903 человека заболели коронавирусомВ Тюменской области 2802 человека заболели коронавирусом
#Новости#Общество#Коронавирус#Тюмень#Дарья Гасникова#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25