За сутки в Тюменской области коронавирусом инфицированы 2 381 человек

В «тюменской матрёшке» за 24 часа зарегистрировано 6 924 новых подтверждённых случая заболевания COVID-19. В частности в Ханты-Мансийском автономном округе вирус подхватили 2 508 человек, в Ямало-Ненецком АО заболели 1 978 жителей округа.
«За минувшие сутки в 85 субъектах России выявлено 180 622 новых инфицированных. За это время в моногоспитали было госпитализировано 18 090 россиян, что на 7,6% меньше в сравнении со вчерашним днём»,уточнили в госоргане.
За 24 часа в стране от коронавируса скончались 790 пациентов. Выздоровели и отправились домой 185 082 человек.